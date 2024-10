¿Pechuga de Messi o carne de Ronaldo?: Desengañémonos porque el futuro de la carne no es otro que el tradicional

En la actualidad, en un contexto global de creciente demanda de alimentos y ante la necesidad de adoptar prácticas cada vez más sostenibles, la carne se posiciona como un elemento clave en la alimentación del futuro. A medida que la población mundial sigue en aumento, las sociedades occidentales y evolucionadas han de pensar en cómo producir la carne necesaria para garantizar la seguridad alimentaria del planeta y, por descontado, hacerlo de forma totalmente respetuosa con el medioambiente.

C onscientes de ello y con el objetivo de mostrarle a la sociedad la realidad de la producción de este alimento hoy en día, la campaña Si Yo No Produzco, Tú No Comes (SYNPTNC) ha celebrado una jornada bajo el lema ‘La carne del futuro’, en la que los actores de la cadena de valor ganadero-cárnica han puesto de manifiesto su esfuerzo para garantizar que la carne, como fuente única de proteína y de otros nutrientes básicos, siga siendo una opción viable y responsable para las generaciones venideras, tanto en España como en los países en desarrollo, que la necesitan en su dieta para consolidar el avance de sus sociedades.

La jornada ha sido inaugurada por Felipe Vilas, presidente del Colegio Oficial de Veterinarios de Madrid, quien, tras su mensaje de bienvenido, ha indicado que «su apoyo a la campaña ‘Si yo no produzco, tú no comes’ es una muestra de la importancia que tiene este colectivo en la producción de alimentos».

LA CARNE SINTÉTICA TIENE UN IMPACTO MEDIOAMBIENTAL MAYO QUE LA OBTENIDA DE LOS MÉTODOS TRADICIONALES

Vilas añadió que este apoyo «nos sirve también para mostrarle a la sociedad la relevancia de nuestro papel profesional en la cadena alimentaria y, por tanto, en el control de la seguridad del abastecimiento de productos alimentarios a los consumidores en cantidad suficiente y a precios razonables».

Por su parte, Giuseppe Aloisio, director general de Anice, ha asegurado que «la denominada «carne» sintética no es la solución a los problemas medioambientales que nos intentan vender. Debido a las RR.SS. y a la presión mediática, la producción de carne cultivada se percibe como un producto más sostenible. Por el contrario, estudios como el de la Universidad Davis de California indican que este tipo de ‘carne’, por definirlo de alguna forma y para que nos entendamos, podría tener un impacto medioambiental mayor que el de la carne obtenida a través de métodos productivos tradicionales.»

A continuación, ha tenido lugar la Mesa redonda, bajo el título «El valor de la carne del futuro», en la que han estado presentes Alberto Herranz, director general de INTERPORC; Juan Pascual, vicepresidente de Elanco Iberia; Emilio Gallego, secretario General de Hostelería de España; Jonatan Sánchez-Osorio, director técnico de Topigs Norsvin; y María Sánchez, directora general de Carnimad.

Los ponentes han asegurado que no hay alternativa ni vegetal, ni artificial a la carne. Y, aunque el ganado, como sucede con cualquier otro sector de actividad económica, sea emisor de gases de efecto invernadero, recordaron cómo en la actualidad esas emisiones de ganado han ido disminuyendo en gran medida en los últimos años y lo siguen haciendo, gracias a la investigación, la innovación y la tecnología aplicada, por ejemplo, a la mejora de las dietas alimenticias de los animales.

En esta línea, los expertos reiteraron que la carne es un alimento básico en una dieta saludable y que seguirá siendo protagonista de la alimentación de la Humanidad en el presente y en el futuro.