Peces muertos en el Mar Menor: Rechazo a quienes culpabilizan a la agricultura de ser los responsables de la contaminación

El Director General de Proexport, Fernando P. Gómez, ha señalado este miércoles 25 que todo el sector agrario regional, y en especial en Campo de Cartagena, siente dolor y consternación por la muerte de peces en el Mar Menor, pero critican que se acuse a la agricultura de ser los responsables de la contaminación y recuerdan que el sector ha acometido profundos y acelerados cambios que lo sitúan en una senda de sostenibilidad y transición ecológica.



Por eso, lamentan que la visita de laministra Teresa Ribera «se produzca en estas circunstancias y no, como quisiéramos, para inaugurar las infraestructuras que nos prometía hace 3 años el Plan Vertido Cero del MITECO».



No obstante, Proexport desea fervientemente que del encuentro entre la ministra Ribera y el presidente López Miras «salga un pacto firme de colaboración leal y continua entre ambos Gobiernos para ejecutar urgentemente las soluciones que contribuyan a sanar el Mar Menor a corto y largo plazo. Hay fondos europeos para hacerlo y hay una hoja de ruta: el Plan de Vertido Cero». Por ello, aboga a que no falten la voluntad y la celeridad necesarias para conseguirlo.



En este sentido, recalcan que empresas, cooperativas y agricultores instan a que las decisiones en este sentido estén basadas en el criterio de los expertos del Comité Científico del Mar Menor, independientes y alejados de intereses ideológicos particulares.



Por eso, cree que «debemos rechazar informaciones y acusaciones interesadas e infundadas en culpabilizar a la agricultura de ser los responsables de la contaminación y del episodio de peces muertos. Parece absurdo pero ante tanto ataque al sector debemos recordar que la agricultura no es culpable ni del calentamiento extremo del agua del Mar Menor en agosto, ni de la llegada de 200.000 turistas, ni de que las golas permanezcan colmatadas sin permitir el mínimo intercambio con el Mediterráneo, ni de que el acuífero brote por superficie en toda la línea de costa».



Por último, recuerdan que «la agricultura sí es el único sector de actividad que desde 2016 ha acometido profundos y acelerados cambios que lo sitúan en una senda de sostenibilidad y transición ecológica , además de someterse a una Ley específica sin parangón en Europa. Basta ya de atacar al más débil, es tiempo de asumir cada cual su responsabilidad y colaborar en las soluciones».

Asimismo recalcan algunas acciones Agro-Sostenibles llevadas a cabo por empresas agrarias del Campo de Cartagena, para una agricultura compatible con la protección del Mar Menor: https://www.proexport.es/agricultura-sostenible-en-torno-al-mar-menor/.