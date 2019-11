Entre los trabajos realizados por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, las comunidades autónomas, las organizaciones agrarias y cooperativas así como otras entidades sociales para la elaboración del Plan Estratégico de post 2020 que será una parte clave de la aplicación de la nueva Política Agraria Común en España se ha realizado un interesante cruce de datos entre la información que tiene Hacienda sobre los cotizantes agrarios y los perceptores de la PAC.

Se ha obtenido información fiscal del 94,1% de los perceptores de ayudas PAC personas físicas (en este dato ya no se consideran los perceptores de Navarra y País Vasco) 665.109 de un total de 707.048, según recoge agronewscastillayleon.com. Ese 5,9% restante puede corresponder a situaciones diversas: no se llega al mínimo que obliga a declarar, extranjeros, perceptores en los que se está tributando los ingresos agrarios en una declaración conjunta no registrada para su NIF, perceptores con información duplicada, etc.

El porcentaje de perceptores sin información fiscal sube al 11,8% para los mayores de 65 años y es el 12,2% para los perceptores de menos de 1250 euros.

Del total de perceptores con información fiscal (“registros válidos”) que son un total de 665.109, el 85,5% están tributando en Estimación Objetiva Agraria (EOA) y el 6,6% en Estimación Directa (ED).

Por el contrario, el 7,8% no están en ninguna de las dos (una situación que puede corresponder a perceptores PAC que realicen alguna transformación del producto y ya no tributen en Estimación Directa como ingresos agrarios ni en Estimación Objetiva Agraria) y el 0,1% están en ambos (una situación posible en personas que empiezan la actividad y que en el primer año pueden haber cambiado de régimen).

Hay una correlación clara entre la edad y el régimen: a mayor edad, más porcentaje en Estimación Objetiva. Y también entre estratos de ayudas: a partir de 10.000 euros de ayudas, el porcentaje en Estimación Directa pasa del 10%, a partir de 40.000, del 25% y a partir de 100.000 del 50%.

BASE IMPONIBLE

Como promedio general la base imponible de los perceptores de la PAC en España se estructura de la siguiente forma:

Un 27,6% se corresponde con ingresos agrarios

Un 60.8% a retribuciones dinerarias que se refieren a salarios o pensiones

Un 1,3% a Rentas

El 10,3% se refiere a otro.

En este sentido es muy interesante comprobar como según se incrementa el estrato de importe de las ayudas de la PAC crece la importancia que en la renta tiene el apartado agrario, de tal forma que si observa el cuadro se ve como a partir de percibir más de 6.000 euros de fondos comunitarios ese porcentaje se eleva por encima del 38%, superando ya el 55% en el caso de los que perciben más de 10.000 euros e incluso llegando al 76% en aquellos que cobran de la PAC entre 80.000 y 100.000 euros.

PAC, RENTA AGRARIA, INGRESOS AGRARIOS

En el trabajo se ha realizado una comparativa sobre el peso que entre los solicitantes de la PAC y que tributan en Hacienda por la actividad agraria se ha realizado una interesante comparativa sobre lo que suponen los ingresos agrarios del conjunto de los ingresos de tal forma que más del 54,5% de los mismos ven cómo el peso de los ingresos agrarios no llegan al 50% del total de ingresos.

En este sentido, destacar que el importe medio de esos solicitantes cuyos ingresos agrarios ya suponen más del 50% de los totales que tienen perciben un importe medio de la PAC de 4.713

Otra curiosidad es que si se tiene en cuenta esos solicitantes que superan el 50% de que sus ingresos sean agrarios, 273.261 en total, se acercan mucho a los 265.370 cotizantes a la Seguridad Social Agraria en octubre de 2019, a los que tradicionalmente se viene considerando profesionales del campo.

PESO DE LAS AYUDAS SOBRE EL INGRESO AGRARIO TOTAL

En cuanto al peso de las ayudas sobre el ingreso agrario total, conforme aumenta el peso del ingreso agrario sobre el total de ingresos del perceptor, el peso de las ayudas PAC sobre los ingresos agrarios disminuye

Entre los perceptores en los que el ingreso agrario no llegó al 20% del total, las ayudas supusieron más del 80% de los ingresos agrarios para el 34% de los mismos (58.752 respecto a 172.747), y representaron el 100% de los ingresos agrarios en 37.197 perceptores, lo que supone un 21,5% del total de estos perceptores.