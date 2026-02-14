Nuevo pulso por los bajos precios: UU.AA llama a los ganaderos a sumarse a la demanda millonaria contra el cártel de las industrias lácteas

En un momento de gran tensión por las denuncias por la bajada del precio de la leche en origen, dirigentes del sindicato Unións Agrarias (UUAA) han lanzado un llamamiento a los ganaderos gallegos a sumarse a una demanda multimillonaria contra el cártel de las industrias lácteas por fijación de precios y repartición de mercado.

Según cálculos de UU.AA., los ganaderos asociados a ese sindicato produjeron en el periodo de actividad de este cártel unos nueve millones de toneladas de leche, por los que esperan obtener unos 623 millones de euros en indemnizaciones.

La Audiencia Nacional confirmó hace ahora dos años una resolución de la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia (CNMC) de julio de 2019 que consideró a ocho empresas lácteas y dos asociaciones como integrantes de un cártel que intercambiaba información comercial sensible para coordinar la compra de leche.

Esas prácticas fueron condenadas entonces con multas de 8,5 millones de euros a las empresas industriales Calidad Pascual, Central Lechera Galicia, Lactalis Iberia, Nestlé y Schreiber Food.

El secretario general de UU.AA., Roberto García, ha lanzado un llamamiento a los ganaderos gallegos a sumarse a la iniciativa de ese sindicato para reclamar ahora indemnizaciones por esas prácticas que no han prescrito, y que muestran que «la negociación de precios con la industria no estaba basada en reglas de mercado».

Unións Agrarias representa a unos seis mil ganaderos gallegos, una cuarta parte del total, por lo que el sindicato ha lanzado un llamamiento a los demás productores de leche a sumarse a una campaña para la reclamación de indemnizaciones a las industrias lácteas.

El líder de UU. AA. ha señalado que la intención inicial del sindicato «no era tanto una indemnización económica» que permita compensar lo que las industrias «robaron ilegalmente», sino obtener por vía judicial una «sanción» lo «suficientemente importante para acabar con unas prácticas que nunca debieron darse».

García estuvo acompañado en la conferencia de prensa del vicesecretario general de UU. AA., Félix Porto; además de intervenir por videoconferencia el abogado David Fernández, del gabinete Eskariam, especializado en demandas colectivas y que lidera varias denuncias en diversos puntos de España.

Fernández ha precisado que hay de momento cuatro sentencias de diversos juzgados de primera y segunda instancia que establecen indemnizaciones de 10% en Toledo, de 9,4% en Madrid, de 5% en Granada y de 2% en Barcelona.