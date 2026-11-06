Nuevas caídas en el precio del cereal con el mercado internacional y las lonjas nacionales a la baja al salir mayor cantidad de producto a la venta

Una semana más marcada por las nuevas caídas en el precio del cereal con el mercado internacional y lonjas nacionales a la baja al salir mayor cantidad de producto a la venta.

Los 3 esenciales de la semana por Abastores:

Reducido interés de compra de cereal a la que se suma una oferta cómoda tras salir mayor cantidad de producto al mercado

Continúan los descensos diarios en los precios de la cebada, trigo y maíz

El trigo de Chicago acumula 10 semanas consecutivas con bajadas y en MATIF alcanza niveles de mediados de julio.

Arranca octubre con nuevas bajadas en todos los cereales destacando una mayor disponibilidad de mercancía y un interés comprador prácticamente inexistente. Paralelamente continúa la campaña del maíz que está aportando una mayor oferta al mercado que unido a la amplia disponibilidad en los puertos sigue presionando los precios a la baja.

Además, según Abastores, el trigo y la cebada en todo el territorio nacional también continúan en tendencia bajista, con descensos de entre uno y dos euros diarios esta semana. Los agricultores están liquidando parte de sus depósitos, siendo la oferta disponible de cereal relativamente cómoda que se choca con las pocas intenciones de compra por parte de los fabricantes, que tienen las necesidades a corto plazo cubiertas y que se mantienen a la espera de poder conseguir mejores precios para completar sus compras de cara a finales de año y principios del que viene.

Ante este escenario, sigue predominando la cautela, una operativa reducida y las miradas puestas en la evolución de todos los acontecimientos geopolíticos, pero de momento todo indica a que es posible que sigamos con esta tendencia la semana que viene.

En el mercado internacional, el sentimiento bajista y la liquidación activa de fondos volvieron a presionar las cotizaciones a la baja. En Chicago el trigo encadenó su décima semana consecutiva en negativo y en MATIF el trigo ha continuado retrocediendo, regresando a los niveles mínimos de mediados de julio. Sin duda, uno de los eventos más esperados por los operadores y que puede reorientar la dirección de los mercados es la reunión en Abu Dabi entre Rusia, Ucrania y EE. UU. la próxima semana, a lo que se suma el vencimiento de la autorización de salida de barcos en el mar de Azov el 15 de noviembre.

ANÁLISIS DE LAS PRINCIPALES LONJAS

La lonja online de Abastores constató caídas progresivas en trigos, cebadas y maíz a lo largo de la semana, registrando ajustes a la baja de en torno a 1-2 €/t diarios ante el incremento de oferta y la ausencia de la demanda.

En Castilla y León, la Lonja de Salamanca ajustó a la baja el maíz a 243 €/t (-3), el trigo a 236 €/t (-2) y la cebada a 231 €/t (-1). En la Lonja de León, el trigo cayó a 226 €/t (-2) y la cebada a 221 €/t (-1). En la Lonja de Segovia retrocedieron tanto el trigo a 229 €/t (-2) como la cebada a 221€/t (-2).

Por Castilla-La Mancha, la Lonja de Albacete registró un desplome en maíz hasta los 237 €/t (-7), mientras la cebada bajó a 215 €/t (-4) y el trigo a 224 €/t (-2). En la Lonja de Ciudad Real descendieron todos los cereales, situando la cebada en 217 €/t (-4), y el trigo en 228,00 €/t (-3). Por contra, la Lonja Toledana del viernes pasado fue la única en resistir con subidas en trigo a 238 €/t (+1) y repeticiones en cebada a 228 €/t.

Finalmente en el Valle del Ebro y Cataluña los recortes fueron generalizados en todas las mesas. En la Lonja del Ebro el trigo bajó a 257 €/t (-3), el maíz a 252 €/t (-3) y la cebada a 240 €/t (-2). En Binéfar cedieron el trigo a 254 €/t (-3), el maíz a 247 €/t (-3) y la cebada a 243€/t (-2). Además, en la Lonja de Barcelona se registraron descensos en el trigo a 259€/t (-1) y cebada a 253 €/t (-1).