Cambio de tendencia en el cereal: la mayor oferta de cereal nacional y la distensión exterior tiñen de rojo las cotizaciones

Nuevo giro brusco en las cotizaciones del cereal, con un cambio de tendencia debido a que la mayor oferta de cereal nacional y la distensión exterior vuelven a teñir de rojo las cotizaciones.

Los 3 esenciales de la semana por Abastores:

Giro bajista en el mercado nacional de cereales por la mayor oferta disponible

Caen los mercados internacionales tras conocerse la reunión entre Ucrania, Rusia y EEUU para recuperar el comercio de cereales en el mar negro.

Las lonjas nacionales muestran descensos en sus cotizaciones.

Ya terminando el mes de octubre el mercado de cereales ha sufrido un cambio de tendencia, donde esta última semana han bajado los precios tanto en el ámbito nacional como en los mercados de futuros, en contraposición de las primeras semanas del mes donde los precios iban subiendo a medida que pasaban los días.

Según Abastores, la actividad comercial ha sido bastante limitada, con una mayor oferta de cereal que ha salido al mercado contribuyendo a las ligeras bajadas de los precios de los cereales en todo el país, debido a una mayor liquidación por parte de los agricultores y las bajadas del mercado internacional.

Las necesidades de compra a corto plazo están cubiertas y los vendedores se ven obligados a ceder en precio si quieren dar salida a su cereal, mientras que los fabricantes se encuentran a la espera de nuevas posibles ventanas de bajadas para seguir cubriéndose.

La presión del maíz de la nueva campaña también se está viendo reflejada en el mercado provocando que los precios cedan a la baja y con una oferta relativamente abundante que choca con el limitado interés de compra de estos días. Incluso en la lonja de León literalmente no cotizó al no llegarse a un acuerdo.

La evolución de la oferta de cereal disponible, el avance de las campañas y las necesidades de consumo marcarán el ritmo las próximas semanas para determinar si habrá una mayor estabilidad o continuará la incertidumbre que ha predominado a lo largo del todo mes.

En el panorama internacional, la geopolítica volvió a dominar la escena con un tono marcadamente bajista. El anuncio de una cumbre de negociación trilateral entre Ucrania, Rusia y Estados Unidos en Abu Dabi, sumado al permiso de Moscú para que los buques graneleros abandonen el mar de Azov hasta el 15 de noviembre ha provocado descensos en las cotizaciones. Por su parte, en Chicago, el trigo encadenó su novena semana consecutiva de pérdidas acumulando una caída del 24% en dos meses.

ANÁLISIS DE LAS DIFERENTES LONJAS NACIONALES

En Castilla y León, la Lonja de Salamanca ajustó a la baja el maíz a 246 €/tm (-3), mientras que repitieron el trigo en 238 €/tm y la cebada en 232 €/tm. En la Lonja de León, la cebada cayó a 222 €/tm (-2) y el trigo a 228 €/tm (-2), manteniéndose el maíz sin cambios en 250 €/tm. Por su parte, la Lonja de Segovia repitió tanto la cebada en 223 €/tm como el trigo en 231€/tm.

En Castilla-La Mancha, sin cotizaciones esta semana en Toledo, la actividad se concentró en la Lonja de Albacete, donde el maíz cedió hasta los 244 €/tm (-2), mientras que repitieron el trigo en 226 €/tm (=) y la cebada en 219 €/tm.

En el Valle del Ebro y Cataluña se concentraron los mayores ajustes a la baja de la semana. La Lonja de Barcelona acusó fuertes recortes con la cebada en 254 €/tm (-8), el trigo en 260 €/tm (-7) y el maíz en 255 €/tm (-4). En Binéfar la tendencia fue igualmente negativa, situando el trigo en 257 €/tm (-4), el maíz en 250 €/tm (-4) y la cebada en 245 €/tm (-3). Finalmente, la Lonja del Ebro repitió la cebada en 242 €/tm y el trigo en 260 €/tm, mientras el maíz retrocedió a 258 €/tm (-2).