Los vaivenes de la geopolítica hacen girar la tendencia en los cereales y se frenan o caen a la espera de las negociaciones entre Rusia y Ucrania

La geopolítica sigue influenciando el precio de los cereales y solo ha hecho falta que se haya puesto encima de la mesa la palabra negociación en lo que respecta al conflicto entre Rusia y Ucrania para que los mercados empezaran a corregir precios a la baja, aunque Rusia haya advertido que abrir negociaciones no lleva implícito el final del conflicto bélico.
Dicho esto, todo puede cambiar de hoy para mañana y lo que hoy parece negro mañana puede volver a ser blanco. Así en consonancia con lo que está ocurriendo en los mercados internacionales, trigo y cebada han bajado 2 euros la tonelada en la lonja de León celebrada hoy.
Respecto al maíz se ha decidido dejar esta semana sin cotizar puesto que las posturas entre compradores y vendedores eran irreconciliables.
Continúa la poca oferta en lechazos y cabritos, lo que está repercutiendo positivamente en un ligero incremento de precios. Y en la patata, tras las fuertes subidas de la semana pasada, parón en toda las variedades.
La campaña de alubia se da ya por finalizada, aunque los precios hayan sido algo más bajos que la pasada campaña las condiciones climáticas que han favorecido su recolección han dejado un buen sabor de boca a los agricultores.
Se puede consultar esta información de los precios agrarios y de las variaciones a la hora de cotizar en la Lonja de León de forma más detallada a través de la página web www.lonjadeleon.es.
LONJA AGROPECUARIA DE LEÓN 29-10-2026
Precios Orientativos euros/tonelada en almacén.
(Condiciones de Calidad O.C.M. Cereales-F.E.G.A. Campaña 2017/2018)
|CEREALES
|COTIZACION
ANTERIOR
|COTIZACION
ACTUAL
|DIF.
|€/t
|€/t
|Trigo Pienso
|230,00
|228,00
|▼
|Cebada ***
|224,00
|222,00
|▼
|Triticale
|220,00
|218,00
|▼
|Centeno
|197,00
|197,00
|=
|Avena
|202,00
|202,00
|=
|Maíz
|250,00**
|S/C*
* Sin acuerdo en la cotización.
** Maíz destino secadero.
*** Cebada peso específico por encima de 60
|GIRASOL
|COTIZACION
ANTERIOR
|COTIZACION
ACTUAL
|DIF.
|€/t
|€/t
|Girasol*
|500
|500
|=
|Girasol alto oleico**
|515
|515
|=
* Calidad Tipo 9-2-44
** 80% mínimo de ácido oleico
|ALUBIAS
|COTIZACION
ANTERIOR
|COTIZACION
ACTUAL
|DIF.
|€/kg
|€/kg
|Canela
|1,30
|1,30
|=
|Negra
|2,80
|2,80
|=
|Palmeña Redonda
|2,00
|2,00
|=
|Planchada
|1,95
|1,95
|=
|Plancheta
|2,00
|2,00
|=
|Pinta
|0,95
|0,95
|=
|Riñón de León
|1,40
|1,40
|=
|Redonda
|1,35
|1,35
|=
|PATATAS
|COTIZACION
ANTERIOR
|COTIZACION
ACTUAL
|DIF.
|€/t
|€/t
|Agria
|350
|350
|=
|Jaerla
|320
|320
|=
|Kennebec
|390
|390
|=
|Red Pontiac
|340
|340
|=
|Red Scarlett
|330
|330
|=
|Yona
|330
|330
|=
|FORRAJES
|COTIZACION
ANTERIOR
|COTIZACION
ACTUAL
|DIF.
|€/t
|€/t
|Alfalfa paquete rama
|225,00
|225,00
|=
|Alfalfa paquete deshidratado
|255,00
|255,00
|=
|Paja 1ª (Cebada)
|65,00
|65,00
|=
|Veza forraje de 1ª
|170,00
|170,00
|=
|Forraje
|130,00
|130,00
|=
|LECHE DE VACA
|COTIZACION
ANTERIOR
|COTIZACION
ACTUAL
|DIF.
|€/Litro
|€/Litro
|Leche de vaca
|0,475
|0,475*
|=
* Precio leche entregada meses OCT-NOV-DIC
3,7 materia Grasa
3,10 proteína
Certificaciones
|LECHE DE OVEJA
Y DE CABRA
|COTIZACION
ANTERIOR
|COTIZACION
ACTUAL
|DIF.
|Euros/E.Q.
|Euros/E.Q.
|Leche de oveja
|0,11419*
|0,11419*
|=
|Leche de cabra
|0,12621*
|0,12621*
|=
E.Q. Extracto quesero en litro / *Precio entrega mes septiembre.
Media provincia León E.Q. mes de septiembre leche oveja 12,41 y leche cabra 8,27 (Datos Laboratorio Interprofesional Lácteo CyL)
|OVINO
|COTIZACION
ANTERIOR
|COTIZACION
ACTUAL
|DIF.
|€/kg Vivo
|€/kg Vivo
|Lechazos hasta 12 kg
|8,20
|8,30
|▲
|Cabritos hasta 11 kg
|8,20
|8,30
|▲
|€/Unidad
|€/Unidad
|Corderos 12,1-15 kg
|105,00
|100,00
|▼
|Corderos 15,1-18 kg
|110,00
|110,00
|=
|Corderos 18,1-23 kg
|130,00
|130,00
|=
|Corderos 23,1-27 kg
|140,00
|140,00
|=
|Corderos 27,1-35 kg
|150,00
|150,00
|=
|Ovejas vida merina
|130,00
|130,00
|=
|Ovejas vida leche
|90,00
|90,00
|=
|Ovejas vida Assaf (Sin carta)
|180,00
|180,00
|=
|€/kg Vivo
|€/kg Vivo
|Ovejas sacrificio 1ª
|1,20/1,50
|1,20/1,50
|=
|Ovejas sacrificio 2ª
|0,50/1,20
|0,50/1,20
|=
|VACUNO
|COTIZACION
ANTERIOR
|COTIZACION
ACTUAL
|DIF.
|GANADO VIDA
|€/Unidad
|€/Unidad
|Frisones
|100,00
|100,00
|=
|Pasteros macho (200 kg)
|1.100,00
|1.100,00
|=
|Pasteros hembra (200 kg)
|1.000,00
|1.000,00
|=
|BOVINO CARNE
|€/Kg. Canal
|€/Kg. Canal
|Hembras 180-200 kg.
|U
|6,95
|6,95
|=
|R
|6,85
|6,85
|=
|O
|5,25
|5,20
|▼
|Hembras 201-250 kg.
|U
|6,95
|6,95
|=
|R
|6,85
|6,85
|=
|O
|5,25
|5,20
|▼
|Hembras más 250 kg.
|U
|6,95
|6,95
|=
|R
|6,85
|6,85
|=
|O
|5,25
|5,20
|▼
|Machos 200-250 kg.
|U
|6,10
|6,10
|=
|R
|6,00
|6,00
|=
|O
|5,25
|5,20
|▼
|Machos 251-300 kg.
|U
|6,10
|6,10
|=
|R
|6,00
|6,00
|=
|O
|5,25
|5,20
|▼
|Machos más de 300 kg.
|U
|6,10
|6,10
|=
|R
|6,00
|6,00
|=
|O
|5,25
|5,20
|▼
|VACAS SACRIFICIO
|€/Kg. Canal
|€/Kg. Canal
|Fábrica y Segunda
|3,60/4,60
|3,60/4,60
|=
|Primera y Extra (Engrasada)
|4,60/6,10
|4,60/6,10
|=