Los vaivenes de la geopolítica hacen girar la tendencia en los cereales y se frenan o caen a la espera de las negociaciones entre Rusia y Ucrania

La geopolítica sigue influenciando el precio de los cereales y solo ha hecho falta que se haya puesto encima de la mesa la palabra negociación en lo que respecta al conflicto entre Rusia y Ucrania para que los mercados empezaran a corregir precios a la baja, aunque Rusia haya advertido que abrir negociaciones no lleva implícito el final del conflicto bélico.

Dicho esto, todo puede cambiar de hoy para mañana y lo que hoy parece negro mañana puede volver a ser blanco. Así en consonancia con lo que está ocurriendo en los mercados internacionales, trigo y cebada han bajado 2 euros la tonelada en la lonja de León celebrada hoy.

Respecto al maíz se ha decidido dejar esta semana sin cotizar puesto que las posturas entre compradores y vendedores eran irreconciliables.

Continúa la poca oferta en lechazos y cabritos, lo que está repercutiendo positivamente en un ligero incremento de precios. Y en la patata, tras las fuertes subidas de la semana pasada, parón en toda las variedades.

La campaña de alubia se da ya por finalizada, aunque los precios hayan sido algo más bajos que la pasada campaña las condiciones climáticas que han favorecido su recolección han dejado un buen sabor de boca a los agricultores.

Se puede consultar esta información de los precios agrarios y de las variaciones a la hora de cotizar en la Lonja de León de forma más detallada a través de la página web www.lonjadeleon.es.

LONJA AGROPECUARIA DE LEÓN 29-10-2026

Precios Orientativos euros/tonelada en almacén.

(Condiciones de Calidad O.C.M. Cereales-F.E.G.A. Campaña 2017/2018)

CEREALES COTIZACION ANTERIOR COTIZACION ACTUAL DIF. €/t €/t Trigo Pienso 230,00 228,00 ▼ Cebada *** 224,00 222,00 ▼ Triticale 220,00 218,00 ▼ Centeno 197,00 197,00 = Avena 202,00 202,00 = Maíz 250,00** S/C*

* Sin acuerdo en la cotización.

** Maíz destino secadero.

*** Cebada peso específico por encima de 60

GIRASOL COTIZACION ANTERIOR COTIZACION ACTUAL DIF. €/t €/t Girasol* 500 500 = Girasol alto oleico** 515 515 =

* Calidad Tipo 9-2-44

** 80% mínimo de ácido oleico

ALUBIAS COTIZACION ANTERIOR COTIZACION ACTUAL DIF. €/kg €/kg Canela 1,30 1,30 = Negra 2,80 2,80 = Palmeña Redonda 2,00 2,00 = Planchada 1,95 1,95 = Plancheta 2,00 2,00 = Pinta 0,95 0,95 = Riñón de León 1,40 1,40 = Redonda 1,35 1,35 =

PATATAS COTIZACION ANTERIOR COTIZACION ACTUAL DIF. €/t €/t Agria 350 350 = Jaerla 320 320 = Kennebec 390 390 = Red Pontiac 340 340 = Red Scarlett 330 330 = Yona 330 330 =

FORRAJES COTIZACION ANTERIOR COTIZACION ACTUAL DIF. €/t €/t Alfalfa paquete rama 225,00 225,00 = Alfalfa paquete deshidratado 255,00 255,00 = Paja 1ª (Cebada) 65,00 65,00 = Veza forraje de 1ª 170,00 170,00 = Forraje 130,00 130,00 =

LECHE DE VACA COTIZACION ANTERIOR COTIZACION ACTUAL DIF. €/Litro €/Litro Leche de vaca 0,475 0,475* =

* Precio leche entregada meses OCT-NOV-DIC

3,7 materia Grasa

3,10 proteína

Certificaciones

LECHE DE OVEJA Y DE CABRA COTIZACION ANTERIOR COTIZACION ACTUAL DIF. Euros/E.Q. Euros/E.Q. Leche de oveja 0,11419* 0,11419* = Leche de cabra 0,12621* 0,12621* =

E.Q. Extracto quesero en litro / *Precio entrega mes septiembre.

Media provincia León E.Q. mes de septiembre leche oveja 12,41 y leche cabra 8,27 (Datos Laboratorio Interprofesional Lácteo CyL)

OVINO COTIZACION ANTERIOR COTIZACION ACTUAL DIF. €/kg Vivo €/kg Vivo Lechazos hasta 12 kg 8,20 8,30 ▲ Cabritos hasta 11 kg 8,20 8,30 ▲ €/Unidad €/Unidad Corderos 12,1-15 kg 105,00 100,00 ▼ Corderos 15,1-18 kg 110,00 110,00 = Corderos 18,1-23 kg 130,00 130,00 = Corderos 23,1-27 kg 140,00 140,00 = Corderos 27,1-35 kg 150,00 150,00 = Ovejas vida merina 130,00 130,00 = Ovejas vida leche 90,00 90,00 = Ovejas vida Assaf (Sin carta) 180,00 180,00 = €/kg Vivo €/kg Vivo Ovejas sacrificio 1ª 1,20/1,50 1,20/1,50 = Ovejas sacrificio 2ª 0,50/1,20 0,50/1,20 =