Nueva brecha entre oferta y demanda ante un horizonte de producción mundial récord de cereal que deja estancadas las cotizaciones

En sintonía con la semana pasada, nueva brecha entre oferta y demanda ante un horizonte de producción mundial récord de cereales.

Con este panorama, los 3 esenciales de esta semana por Abastores son:

El mercado nacional sigue sin apenas operaciones pese a la ligera aparición de oferta.

La soja lidera las subidas en EE. UU., con apoyo de China y molienda récord. Rusia mantiene elevada su previsión de cosecha y refuerza la competencia en el Mar Negro.

La semana se ha caracterizado por una operativa muy reducida y sin cambios significativos en la tendencia general del mercado. Aunque a mitad de periodo aumentó ligeramente la oferta, este incremento no fue suficiente para presionar los precios a la baja. Por su parte, la demanda sigue limitada, con una industria que compra bajo criterios de máxima prudencia y va cubriendo sus necesidades de forma escalonada.

Las importaciones se mantienen bien cubiertas, por lo que apenas ejercen influencia sobre las cotizaciones actuales. Persisten diferencias de precio notables entre el interior y el litoral, sin que el flujo de grano sea suficiente para corregir este desequilibrio.

El trigo y el maíz repiten niveles en la mayoría de las lonjas nacionales. En el caso de la cebada, se observan movimientos mixtos y muy puntuales: descensos ligeros en Barcelona y Ciudad Real.

El clima se mantiene como un factor de vigilancia prioritario, aunque de momento no se traslada a los precios. En conjunto, el mercado permanece estable, con escasa actividad y pocas operaciones cerradas.

LA SOJA DE EEUU ES LA MÁS DINÁMICA MIENTRAS QUE EUROPA MANTIENE SU ACTIVIDAD EXPORTADORA

El mercado estadounidense ha mostrado comportamientos diversos según el cultivo, con la soja como principal protagonista de la semana frente a la estabilidad del maíz y los ajustes técnicos en trigo.

La soja ha sido el mercado más dinámico del periodo, impulsado por las expectativas de compras chinas, un ritmo exportador firme y niveles de molienda récord. No obstante, el potencial de subida encuentra un techo en la abundante oferta mundial y en las previsiones de un aumento de la superficie de siembra para 2026.

Aunque la amplia oferta global sigue condicionando el mercado de trigo, la cotización en Chicago cerró la semana con un repunte del 4,5% respecto al miércoles. Esta subida responde principalmente a ajustes técnicos, ya que el clima en las zonas productoras de EE. UU. se mantiene favorable.

Respecto al maíz, el mercado permanece estable. A pesar de una posible reducción en el área de siembra, las exportaciones continúan activas y el equilibrio entre oferta y demanda se mantiene ajustado.

En el continente europeo, la actividad exportadora se mantiene dinámica, aunque el optimismo es moderado debido a que diversas consultoras han comenzado a recortar sus previsiones para el cierre de campaña.

Rusia sostiene sus estimaciones de una cosecha elevada, lo que intensifica la competencia en toda el área de influencia del Mar Negro. Por otro lado, en Ucrania ha aparecido un riesgo climático puntual; si bien no ha afectado a la producción hasta el momento, es un factor que conviene vigilar de cerca por su potencial impacto futuro.

En el mercado del trigo europeo, los fondos de inversión han reducido sus posiciones bajistas. Este movimiento técnico ha servido de soporte para los precios, aportando un respiro a las cotizaciones en las últimas jornadas.

Otros Mercados Globales

El escenario internacional continúa marcado por una oferta abundante y un comercio activo, sin señales de desequilibrios estructurales.

En Brasil, la soja mantiene una producción elevada pese al clima irregular, sosteniendo un ritmo exportador firme. En cuanto al maíz, su balance interno está más ajustado que en años anteriores, aunque sin generar tensiones. Por su parte, Argentina ofrece un maíz muy competitivo y mejora el estado de sus cultivos gracias a una evolución climática más favorable.

Australia consolida una cosecha importante con un flujo de ventas al exterior constante. Mientras tanto, China mantiene sus expectativas de compra de soja, pero refuerza su estrategia de diversificar proveedores para no depender de un solo origen.

El IGC (Consejo Internacional de Cereales) ratifica niveles de producción mundial elevados tanto en trigo como en maíz. Por último, el repunte del petróleo debido a tensiones geopolíticas es un factor a vigilar, ya que podría impactar en el mercado de los biocombustibles y, de rebote, en los precios de la soja y el maíz.