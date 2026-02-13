Distancia entre oferta y demanda en un mercado cerealista con amplia disponibilidad global pero incertidumbre por los temporales

La semana ha venido marcada por la distancia entre oferta y demanda en un mercado cerealista con amplia disponibilidad global pero con incertidumbre por los temporales en plena campaña.

Por eso, los 3 esenciales de esta semana por Abastores son:

Las lluvias ralentizan las labores de fertilización y añaden incertidumbre en plena campaña. Movilización del sector en Madrid en un contexto de baja operativa y falta de señales de mercado. La FAO revisa al alza la producción mundial de cereales y la sitúa en récord.

La actividad en el mercado interior continúa por debajo de lo habitual. El Encuentro Nacional de Operadores de Cereales celebrado en Zaragoza no ha introducido cambios de fondo y, por ahora, la distancia entre compradores y vendedores se mantiene.

En este contexto, el agricultor apenas encuentra operaciones efectivas. La industria está parcialmente cubierta y solo plantea compras por debajo de las ofertas actuales. Esta diferencia frena las ventas y mantiene un mercado con escasas referencias claras.

A este escenario de mercado se añade la evolución en campo. Las lluvias registradas por la ola de temporales en buena parte de las zonas cerealistas están condicionando las labores de fertilización y el acceso a las parcelas. El exceso de humedad obliga a ajustar calendarios y añade incertidumbre en plena fase clave de la campaña, lo que también influye en la decisión de retener grano.

El malestar del sector quedó reflejado ayer en la movilización de agricultores y ganaderos en Madrid, con la presencia de tractores en el centro de la capital. La protesta puso de manifiesto la preocupación por la rentabilidad y por la falta de señales claras en el mercado. El ambiente en el sector es de cautela.

En las lonjas, las cotizaciones muestran movimientos limitados. El maíz repite en la mayoría y el trigo mantiene niveles, con subidas puntuales en Castilla y León. La cebada es el cereal que más se mueve: sube entre 1 y 2 €/t en la mayoría de lonjas y solo baja en Ciudad Real y Barcelona. En conjunto, las mesas reflejan ajustes moderados, aunque el volumen real de negocio sigue siendo limitado.

ABUNDANTE OFERTA EN EL MERCADO ESTADOUNIDENSE MIENTRAS QUE EUROPA CRECEN LAS EXPORTACIONES DE TRIGO

El mercado estadounidense sigue marcado por una oferta abundante a nivel mundial, aunque cada cultivo muestra un comportamiento diferente.

En soja, los precios han subido hasta niveles que no se veían desde hace dos meses. Este movimiento está apoyado en expectativas de mayores compras por parte de China. Sin embargo, las ventas reales no están siendo especialmente altas y Brasil prevé una cosecha muy grande. Esa mayor producción sudamericana limita nuevas subidas.

En maíz, las exportaciones están funcionando con fuerza y se mantienen en niveles muy elevados, incluso con previsión de récord en la campaña. Este ritmo está sosteniendo el mercado. Aun así, Estados Unidos sigue teniendo una producción alta y existencias amplias, por lo que el mercado necesita que las exportaciones sigan activas para mantenerse firme.

En trigo, las subidas recientes responden sobre todo a ajustes técnicos de los fondos. No hay cambios relevantes en producción y las existencias aumentan, por lo que la disponibilidad sigue siendo suficiente.

La Unión Europea ha incrementado ligeramente sus exportaciones de trigo. En Francia, las ventas fuera del bloque se reducen, las existencias aumentan y se prevé una mayor superficie de cultivo para 2026.

A ello se suma la competencia argentina en terceros mercados y un escenario en el que Ucrania mantiene sus exportaciones de trigo por debajo de la campaña anterior, aunque sigue colocando trigo en el mercado exterior. La oferta dentro del entorno europeo continúa siendo amplia y el mercado permanece muy competido.

En cebada, las exportaciones comunitarias crecen con fuerza esta campaña, consolidándose como el cereal con mayor dinamismo comercial dentro del bloque.

Otros Mercados Globales

La FAO ha revisado al alza la producción mundial de cereales para la campaña 2025/26 en un 0,7%, hasta 3.023 millones de toneladas, lo que supone un nuevo récord productivo. La mejora se debe principalmente a mayores rendimientos de trigo en Argentina, Canadá y la Unión Europea. Las existencias globales continúan en niveles elevados, manteniendo un escenario de amplia disponibilidad en el mercado internacional.

En Sudamérica, Brasil confirma una cosecha récord de soja y mantiene un fuerte ritmo exportador, junto a una producción elevada de maíz. Argentina sostiene volúmenes importantes en ambos cultivos y ha iniciado envíos de trigo a China, abriendo un nuevo destino comercial. Paraguay también alcanza un récord en soja, reforzando la oferta disponible.

En Asia, India abre la puerta a mayores compras de aceite de soja y DDGS, mientras Turquía continúa necesitando importar cebada por su déficit interno.