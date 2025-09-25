No todo son críticas: valoran positivamente las ayudas del Ministerio de Agricultura para compensar daños agrícolas y ganaderos por los incendios

La organización agraria Asaja Castilla y León ha valorado este jueves 25 positivamente el contenido del proyecto de Real Decreto por el que se pretende regular la concesión directa de ayudas del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para compensar los daños agrícolas y ganaderos por los grandes incendios forestales acaecidos en el verano de 2025. De hecho, el Ministerio ha abierto hoy y hasta el 3 de octubre la consulta pública el real decreto de ayudas. Castilla y León es la comunidad autónoma más afectada, con especial incidencia en provincias como León, Zamora, o Ávila.

Aunque las ayudas, aun sumando las de la Junta y las del Gobierno, no van a compensar la totalidad de las pérdidas que ha sufrido la mayoría de los afectados, el importe que se establece es importante, el procedimiento de tramitación es sencillo al ser subvención directa, y a la vez serían rápidas al hacerlas efectivas en un plazo relativamente corto, algo esto último imprescindible por la necesidad de liquidez de los afectados.

La ayuda principal consiste en una cuantía equivalente al 20% de los ingresos agrarios del último ejercicio fiscal, con un mínimo de 1.500 euros y un máximo de 10.000 euros, respectivamente. En el caso de agricultores o ganaderos con seguro (pólizas de Agroseguro), los beneficiarios que hayan tenido siniestro indemnizable por su póliza de seguro, verán elevado el importe mínimo a 6.000 euros.

La segunda medida, de mucho menor calado económico, consiste en incrementar la subvención de la póliza de seguro agrario o ganadero, suscrita en la actualidad, hasta el máximo permitido del 70%.

ASAJA valora el buen criterio del Ministro de favorecer e incentivar el seguro agroganadero, pero le critica «su falta de sensibilidad con la ganadería y agricultura profesional –mayoritaria en Castilla y León-, a la que da el mismo trato que a quienes tienen el campo como una actividad complementaria».

ASAJA recuerda que desde el primer momento pidió el apoyo económico de ambas administraciones, la del Estado y la de la Junta, por los daños agrícolas y ganaderos. Al ministro de Agricultura, Luis Planas, se le pidió formalmente en la reunión del Consejo Agrario del 5 de septiembre, y en el marco de una reunión institucional con el Comité Ejecutivo de ASAJA que se celebró el 10 de septiembre.