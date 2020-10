No más cambios: Defienden el horario de invierno por ser el más beneficioso para las labores del campo

El presidente de APAG Extremadura ASAJA, Juan Metidieri, ha vuelto a mostrarse partidario del mantenimiento del horario invierno como el más beneficioso para las labores del campo. En opinión del dirigente agrario, una vez que ha entrado en vigor este horario de invierno, este fin de semana, no debería volver a cambiarse el «huso», porque es un limitante para las labores agrícolas.

En este sentido, Metidieri ha recordado que el horario de verano no solo disminuye las horas que se pueden aprovechar para trabajar, sino que también supone un incremento en el coste energético y perturba los ritmos en muchas labores que no entienden de relojes, como puede ser el ordeño, por lo que ha defendido que, una vez se cambie esta noche, no se produzca el adelanto de hora que se lleva a cabo el último fin de semana de marzo.

Por último, ha recordado que la Comisión Europea aprobó la eliminación del cambio de horario hace ya tiempo y todavía no se ha hecho efectiva, algo que se hace necesario, siempre que se mantenga el horario de invierno, ha concluido.

Esta no es una polémica nueva, ya que se sucede cada año tanto con el cambio al horario de verano coo el de invierno. En este sentido, desde la organización agraria siempre han reivindicado el invernal, ya que APAG Extremadura ASAJA lamenta que «no se haya contemplado de qué manera afectaría a las producciones y al rendimiento de quienes con nuestro trabajo, labrando la tierra, proveemos a la sociedad de la alimentación necesaria para la subsistencia de la humanidad».

Cabe recordar que el cambio de hora se llegó a aplicar en 1942 en la época del franquismo, tras la decisión de Alemania aplicar esta medida a fin de reducir las horas de iluminación artificial. Con esta actuación España abandonó el huso horario de Londres.