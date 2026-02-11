No hay más esperas: ante la falta de soluciones a la plaga de conejos dan un paso más para formalizar una denuncia ante la Fiscalía y depurar responsabilidades

El Comité Ejecutivo Regional de ASAJA Castilla-La Mancha ha dado un paso decisivo para afrontar el último tramo del procedimiento que permitirá presentar una denuncia ante la Fiscalía de Castilla-La Mancha para depurar responsabilidades y terminar con los graves daños provocados por la sobrepoblación de conejos en el campo.

Según ha explicado el presidente de la organización agraria, José María Fresneda, “el objetivo es poner los hechos en conocimiento de la Fiscalía a fin de que inicie una investigación o diligencias informativas que permitan determinar la veracidad de una situación que ASAJA CLM viene denunciando desde hace más de dos décadas y se ponga fin a un problema que la Administración ha desatendido”.

Así, en coordinación con el gabinete jurídico, ASAJA CLM está ultimando toda la documentación para que la denuncia pueda presentarse de forma definitiva durante este mes. Para ello, la organización agraria ha comenzado a recabar los datos y la información necesaria, con el objetivo de reflejar con claridad la magnitud de los daños, el alcance y el impacto económico que siguen generando en el sector agrario.

La organización agraria ha recordado que la Consejería de Desarrollo Sostenible, a través de la Viceconsejería de Medio Ambiente, se ha limitado a declarar comarca de emergencia cinegética temporal por daños de conejo de monte año tras año, a pesar de que ha quedado demostrado que esta resolución ni ha reducido las poblaciones de conejo ni mucho menos ha frenado los daños en el campo.

Desde ASAJA CLM se insiste en que «esta declaración no está actuando como una verdadera medida de protección para el agricultor, sino como una resolución de cobertura que no está solucionado el problema».

Por ello, ASAJA CLM ha solicitado información en reiteradas ocasiones desde mayo de 2025, al amparo de lo establecido en la Ley 4/2016, de 15 de diciembre, de Transparencia y Buen Gobierno de Castilla-La Mancha, sobre cuáles son los planes de prevención de daños aprobados por dicha Consejería, qué medidas objetivas para reducir daños se establecen en tales planes y qué resultados han tenido los mismos, sin que, hasta el momento, haya recibido respuesta alguna.

La falta de datos técnicos, de resultados contrastables y de información sobre la eficacia de las medidas aplicadas hace pensar a la organización que no existe un plan real de control, ni seguimiento, ni evaluación de resultados.

“La ausencia de medidas efectivas y la falta de información técnica que justifique la declaración de comarca de emergencia cinegética nos ha llevado a considerar que la vía judicial es el mejor camino posible. Mantener una estrategia fallida y sin transparencia solo agrava el problema y deja desprotegidos a los agricultores”, ha incidido Fresneda.