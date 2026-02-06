Plagas de conejos: decepción ante la ineficacia de las medidas al aplicar los mismos métodos para unos daños fuera de control

ASAJA Castilla-La Mancha ha reprochado a la Consejería de Desarrollo Sostenible que no haya tenido en cuenta todas sus propuestas en la resolución por la que se declara comarca de emergencia cinegética temporal por daños de conejo de monte en 364 municipios de la región, a la vez que muestra su decepción ante la ineficacia de las medidas al aplicar los mismos métodos ante las plagas de conejos para unos daños fuera de control.

La organización agraria ha criticado que, tras años de reclamaciones y reiteradas negativas, acaban de autorizarse nuevos métodos de control, aunque ha lamentado que no hayan sido incorporadas todas sus propuestas para poner fin a los daños en las explotaciones agrarias. ASAJA CLM ha insistido en que para terminar con el problema deben activarse simultáneamente todas las medidas y opciones posibles.

Por ello, tal y como ha declarado el presidente de la organización, José María Fresneda, “a la espera de que se contemplen todas las medidas que hemos planteado por activa y por pasiva, el camino que nos queda es el judicial”. Además, Fresneda ha sido muy crítico al afirmar que “todo lo que afecta directamente al agricultor en la Consejería de Desarrollo Sostenible, como los daños de conejos y caza mayor o la gestión de las zonas ZEPA, no se resuelve, al contrario, es un auténtico camino de espinas”.

Entre las novedades de la resolución destaca la ampliación del periodo de caza con escopeta a todo el año, salvo mayo. ASAJA CLM ha valorado que se haya contemplado por fin la medida, pero ha puntualizado que su propuesta es permitir la práctica durante los 365 días.

En cuanto a las propuestas que, según la organización agraria, no han sido tenidas en cuenta figuran, entre otras, la ampliación de la declaración de emergencia cinegética en la provincia de Guadalajara a los municipios de Hita y Molina de Aragón; la autorización de la caza nocturna; y la posibilidad de que los agricultores, con una licencia de caza, puedan instalar cajas trampa en sus parcelas para la captura de conejos.

LAS LLUVIAS FAVORECEN EL DESARROLLO DEL CEREAL PARA QUE SE LO COMAN LOS CONEJOS EN ARAGÓN, SIN QUE EL GOBIERNO REGIONAL HAGA NADA

Por su parte, las lluvias de enero han favorecido el nacimiento y desarrollo del cereal de invierno (trigo, cebada y triticale, principalmente) en todo el territorio de Aragón, pero estas buenas perspectivas para la campaña se están diluyendo por la acción y presión de la plaga de conejos en las parcelas.

Dado el alcance del problema y la enorme preocupación del sector, la Unión de Agricultores y Ganaderos de Aragón, UAGA-COAG, ha solicitado una reunión bilateral con el Director General de Medio Natural y con el Director General de Producción Agraria para abordar la problemática y conocer las actuaciones que, desde la administración, se están llevando a cabo para controlar la proliferación y expansión del conejo silvestre.

Sin embargo, el Gobierno de Aragón en lugar de agendar un encuentro con esta organización agraria que lleva años trabajando sindicalmente la problemática, proponiendo medidas de control poblacional de conejos y de compensación de daños a los agricultores/as, ha remitido a una próxima convocatoria de la Mesa de Trabajo Técnica del Conejo.

Una respuesta que ha sorprendido a UAGA-COAG, ya que esta mesa de trabajo no se reúne desde mayo de 2025, a pesar de que la propia organización lo ha reclamado activamente en diferentes reuniones con la administración autonómica, la última vez, el 10 de diciembre, cuando a raíz del foco de peste porcina detectado en Cataluña el Director de Medio Natural convocó a las organizaciones agrarias para informar de las medidas de refuerzo en la caza de jabalís.

UAGA-COAG lamenta que el Gobierno de Aragón «no reciba a quién está interesado en trabajar en la búsqueda de soluciones a un problema que causa enormes pérdidas no solo en el cereal sino también en los frutales, almendros y viña, y espera que efectivamente se convoque en breve la mesa de trabajo. El sector agrario no puede esperar eternamente a que lleguen soluciones. La plaga de conejos sigue avanzando y cada vez son más las localidades y agricultores/as afectados».