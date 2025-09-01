Niegan el impacto arancelario para justificar una bajada del precios en origen al subir las exportaciones de aceite de oliva a EEUU un 14%

La organización agraria COAG Andalucía ha destacado el aumento de las exportaciones de aceite de oliva español a Estados Unidos en algo más de un 14%, un dato, afirma la organización agraria, que niega lo que considera «noticias interesadas sobre pérdidas en el mercado norteamericano» por su impacto arancelario para justificar una bajada de los precios en origen del aceite.

“Las ventas crecen en volumen y la bajada del valor responde a la especulación global de precios”, ha asegurado la organización agraria en un comunicado.

A pesar de los aranceles impuestos por la administración de Donald Trump, los datos oficiales confirman que las exportaciones de aceite de oliva español a Estados Unidos han aumentado más de un 14% en los dos primeros tercios de una campaña próxima a su cierre.

Según el último Boletín de Comercio Exterior de Aceite de Oliva del Ministerio de Agricultura, el promedio mensual de exportaciones se sitúa en 79.223 toneladas, una cifra muy superior a las 63.768 registradas en la campaña pasada por estas fechas.

En el ámbito internacional, el crecimiento de las exportaciones españolas ha sido constante a lo largo de toda la campaña, especialmente entre los meses de enero y mayo. Destaca el incremento hacia Italia (+58%), debido a la baja producción en ese país, hacia Portugal (+17%) y hacia Estados Unidos (+14%).

Además, de acuerdo con el informe mensual de Situación de Mercado del Sector del Aceite de Oliva, junio marcó un récord histórico de exportaciones, siendo el mes de junio con mayor volumen exportado de la serie. Incluso sin incluir los datos de julio y agosto, España ya ha superado el volumen anual exportado en campañas anteriores.

“LA BAJADA DE PRECIOS NO RESPONDE A LOS ARANCELES ESTADOUNIDENSES, SINO A UN CONTEXTO GLOBAL DE ESPECULACIÓN Y PRECIOS A LA BAJA EN EL MERCADO”

En Andalucía, epicentro de la producción nacional, las ventas de aceite de oliva en el primer semestre de 2025 aumentaron un 41%, alcanzando las 445.000 toneladas.

COAG Andalucía subraya que, si bien el valor de estas exportaciones es menor que en la campaña pasada -cuando el kilo de aceite se vendía entre 7 y 8 euros frente a los 3,50 euros actuales-, “ello no responde al impacto arancelario estadounidense, sino a un contexto global de especulación y precios a la baja en el mercado”.

“Por tanto, no son lógicas las noticias interesadas que intentan responsabilizar a los aranceles de EEUU de las pérdidas económicas. Las dificultades de rentabilidad responden a una caída internacional de los precios”, explica Francisco Elvira, responsable regional de Olivar de COAG Andalucía.

La organización insiste en que el aceite de oliva andaluz y español sigue consolidando su posición en los mercados internacionales, y sigue reclamando medidas de protección frente a la especulación de precios, «que sí pone en riesgo la viabilidad de miles de agricultores».