Datos históricos: España exportó un 24,2% más de aceite de oliva a EE.UU. en el primer semestre de 2025 y el 60% es envasado y no a granel

La Interprofesional del Aceite de Oliva de España ha informado este viernes de que España exportó a Estados Unidos 87.273 toneladas de aceites de oliva en el primer semestre de 2025, un 24,19% más que el igual periodo de pasado año, pero con el dato historico de que el 60% es envasado y no a granel.

El responsable de Promoción Exterior de esta interprofesional, Rafael Pico, ha valorado que hayan aumentado los envíos de aceite envasado, lo que supone «un salto cualitativo» para el producto español en dicho mercado, «gracias al gran trabajo de las empresas exportadoras» y a las «campañas de promoción» del producto.

De hecho ha destacado que que el 60% del aceite de oliva que se envió al mercado estadounidense llegó envasado desde el origen, en concreto, 52.874 toneladas, mientras que las 34.399 toneladas restantes llegaron a granel para su embotellado en destino.

Sobre las campañas de promoción, la interprofesional ha avanzado que prepara «nuevas acciones promocionales» para «reforzar la posición» del aceite de oliva español en EE.UU. y «minimizar la desventaja provocada por los nuevos aranceles».

Ha resaltado que «no hay mayor promoción que ver en los lineales la marca España en todos los sitios», lo que, además, se traduce en que «el valor añadido se queda aquí, y no en otros mercados».

Según la interprofesional, «España ha reforzado su dominio en el mercado estadounidense, en plena expansión», ya que hace 20 años la cuota en volumen del aceite español era del 17,62 %, frente al 64,40 % de los italianos y, ahora, es del 36,10%, y la del italiano del 29,92%.

«Hay que partir de la base de que Estados Unidos consume el 50% del consumo mundial fuera de la Unión Europea; de seguir esta línea de progresión, en pocos años se va a convertir en el país consumidor más grande del mundo, superando incluso a España», ha afirmado en un comunicado esta asociación.

La interprofesional se ha hecho eco de las palabras del director ejecutivo de la Asociación de Aceite de Oliva de Norteamérica (NAOOA, en sus siglas en inglés), Joseph Profaci, quien ha apuntado que cada vez se ven «más marcas españolas» en los supermercados de su país.

Para Profaci, «la imagen de España y de su aceite de oliva está mejorando en EE.UU., especialmente cuando se trata de la comida o la cultura españolas, en la televisión, en programas como ‘Buscando a España’, en CNN».

LA SUBIDA DE LOS ARANCELES AL 15% TAMBIÉN AFECTAN A LOS «COMPETIDORES» COMO ITALIA, GRECIA, PORTUGAL O TURQUÍA, MIENTRAS QUE TÚNEZ CUENTA CON EL 25% O SIRIA, CON EL 41%

Sobre los aranceles de entrada del 15%, Profaci ha indicado -según la interprofesional española- que aunque está prevista una «campaña muy productiva» en España, la consecuente bajada de precios se neutralizará con la subida impositiva, lo que «suprimirá el crecimiento del consumo que cabía esperar».

Pico, por su parte, ha mostrado su confianza en que la subida impositiva para los envíos a EE.UU., aunque influirá, no se traducirá en que la exportación «se vea muy disminuida».

Ha recordado que la subida de los aranceles al 15% también afectan a los «competidores» en el mercado aceitero de España como Italia, Grecia, Portugal o Turquía, y que otros productores, como Túnez, cuentan con el 25%, o Siria, con el 41%.

«Australia, Chile y Argentina, con un arancel del 10%, tienen los aceites mucho más caros que los españoles, porque hay que recordar que España tiene una economía de escala, con una producción una calidad enorme y los precios sensiblemente inferiores», ha precisado Pico.