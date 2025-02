Mucho más que silencio administrativo: denuncian que el Miteco hace mutis por el foro ante el aumento de los ataques del lobo a la ganadería

Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos ha criticado el mutismo del MMiteco alrededor de la problemática del lobo, pese a que, desde que se aumentara su protección en 2021, la situación ha ido evolucionando, se está dando un aumento de los ataques del lobo a la ganadería y se requieren nuevos planteamientos.

Unión de Uniones denuncia que, pese a múltiples solicitudes de la organización, para que el Ministerio, ya sea a través de reuniones bilaterales o bien activando las mesas de diálogo estatales a las que se comprometía el Miteco en la Estrategia para la gestión y conservación del lobo, «no se obtiene respuesta ninguna por su parte».

La organización señala que la ministra entrante ya ha tenido tiempo suficiente de ponerse al día y su equipo debería estar convocando reuniones para hablar de este tema con los ganaderos.

Asimismo recuerda que desde 2021, a nivel de la UE se están dando pasos que modificarán el contexto normativo mientras que la Estrategia estatal, aprobada en 2022 está congelada mientras la especie está creciendo y con ella los daños al ganado.

“SI NO NOS QUIEREN EN LOS DESPACHOS, PUES NOS TENDRÁN QUE ESCUCHAR EN LAS CALLES»

Unión de Uniones pone de manifiesto que la situación de la especie ha cambiado mucho desde 2021, ha habido un aumento de los ataques del lobo y con daños muy graves, tanto en número de animales muertos como en el resto de consecuencias que se desencadenan.

Las CC.AA más afectadas son Castilla y León, Cantabria, Galicia, Madrid o Asturias, en esta última con 3.256 animales: 953 vacas, 227 cabras, 1.093 caballos, 976 ovejas y 7 perros atacados en 2023.

Unión de Uniones destaca que muchas CC.AA están avanzando, actualizando sus censos y, pese a tener muchas cosas que mejorar en sus competencias sobre la especie, están convocando sus respectivas mesas del lobo para que las partes implicadas puedan manifestar sus reclamaciones y propuestas de mejora, mientras que el MITECO está haciendo mutis por el foro.

«El sector se está cansando de no ser escuchado», critica Alfredo Berrocal, coordinador de sectores ganaderos de Unión de Uniones. «Parece que al final todo ha quedado en que Teresa Ribera se empeñó y ya está, pero hay mucho trabajo que hacer y no se puede ignorar a los ganaderos. Si no nos quieren en los despachos, pues nos tendrán que escuchar en las calles», concluye.