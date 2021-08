Mortalidad en el mundo rural: Cada año mueren 90 personas en accidentes de tractor y uno de cada dos era mayor de 60 años

No se trata de casos aislados, ya que al menos 880 personas han muerto en los últimos 10 años en accidentes de tractor, lo que supone cerca de unas 90 personas al año. Se trata de un siniestro que acapara el 75% de los accidentes agrarios y en más de la mitad de los casos, el vuelco del vehículo es la causa del fallecimiento.

E L PERFIL DEL FALLECIDO EN EL 54% DE LOS ACCIDENTES MORTALES: VARÓN MAYOR DE 60 AÑOS Y EN EL 91% DE LOS VUELCOS EL TRACTOR NO DISPONÍA DE UNA ESTRUCTURA DE PROTECCIÓN

En el documento también se expone el perfil del fallecido en el 54% de los accidentes mortales: varón mayor de 60 años. No obstante, y lo que es más importante, es que en el 91 % de los vuelcos con resultado mortal, el tractor o bien no disponía de una estructura de protección en caso de vuelco, o bien la llevaba abatida. En otro pequeño número de ocasiones, el tractor sí que disponía de estructura de seguridad, pero el tractorista no usaba el correspondiente cinturón de seguridad.

Galicia, con 184 fallecidos por este tipo de accidente, es la comunidad autónoma que más defunciones tiene registradas. José Manuel Ponte, técnico superior en Prevención de Riesgos Laborales de la asociación gallega Unións Agrarias lo tiene claro. “Muchas personas son jubilados y trabajan con maquinaria muy antigua, que no puede renovarse. Además, la gran mayoría trabaja en solitario en sus fincas por lo que, si sufren un accidente, no hay nadie para socorrerlos”.