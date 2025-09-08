Máxima preocupación: Encuentran tres pavos muertos en el patio de una guardería en el Alcázar de Sevilla y otras aves muertas en el monumento

Máxima preocupación por los cada vez más numerosos casos de gripe aviar y de otros que podrían estar relacionados. Tres pavos han sido hallados muertos este lunes 8 en una escuela infantil situada en el Real Alcázar de Sevilla, cuyos cadáveres han sido retirados por el Ayuntamiento con el fin de que les sean practicadas las pruebas para determinar si han muerto por gripe aviar.

Fuentes municipales han informado a Efeagro de que las tres aves han sido encontradas en el patio de la escuela infantil María Inmaculada, donde estos animales suelen estar a menudo al acceder directamente desde el Alcázar.

A la espera de obtener los resultados de las necropsias de las aves, los niños y niñas matriculados en la escuela no saldrán al patio, de modo que se evite el contacto con los puntos donde han estado tanto las aves vivas como los cadáveres.

El Ayuntamiento sevillano ha informado de que en el propio monumento se han encontrado muertos también este lunes un pato y un pavo real, y ha señalado que sus jardines permanecerán cerrados al público de forma preventiva hasta que se conozcan los resultados de las analíticas que determinen la causa de la muerte, tal y como se hizo hace unos días.

Hasta que se disponga de un diagnóstico concluyente y se garantice la seguridad, no se reabrirá el acceso a los jardines.

Cabe recordar que existen, que al margen de estos caso en el Alcázar de Sevilla, la Junta ha destacado «focos localizados» de aves muertas afectadas por la gripe aviar en el parque del Tamarguillo, en Sevilla; un posible foco en investigación en el parque de Huelin, en Málaga; en una granja de aves en El Cerro del Andévalo (Huelva); y un ave en Aznalcázar (Sevilla) y en el propio Doñana.

(Fotos: canalsur.es)