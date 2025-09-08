La gripe aviar se expande por Andalucía: la Junta activa el protocolo en Doñana tras detectar tres nuevos focos

La Junta de Andalucía ha activado el nivel dos del protocolo de prevención ante el riesgo de gripe aviar en aves silvestres en el Espacio Natural de Doñana después de confirmarse por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) tres focos activos con cuatro ejemplares positivos con el serotipo H5N1.

Según ha informado este lunes la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente en un comunicado, este protocolo se aplica a aves vivas o muertas procedentes de provincias con focos declarados, en este caso tres en distintas localizaciones del Espacio Natural de Doñana.

La Junta ya había confirmado un foco en el término municipal de Aznalcázar (Sevilla), donde la semana pasada se localizó un ejemplar de somormujo muerto que presentaba el patógeno, si bien la Red de Alerta Sanitaria Veterinaria del MAPA ha comunicado otros dos.

Ambos se encuentran en el municipio de Hinojos (Huelva), uno en el paraje de Caño Cardales, donde se localizaron una garza real y un pato colorado infectados, y otra en las lagunas de la localidad, en este caso un ánade friso.

La consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Catalina García, ha señalado que, activando el nivel 2 del protocolo, se reforzará la vigilancia y el control en el Espacio Natural y se incrementarán las medidas de carácter preventivo para reducir riesgos de propagación del virus.

García ha sostenido que, en un espacio de la magnitud de Doñana, donde se concentran grandes poblaciones de aves en tránsito, es normal registrar episodios de mortalidad natural, si bien se están tomando todas las medidas necesarias para «garantizar la sanidad ambiental».

TODAS LAS PCR PRACTICADAS A LAS PERSONAS DE LAS QUE SE LLEVA A CABO UN SEGUIMIENTO POR SU CONTACTO CON AVES AFECTADAS POR LA GRIPE AVIAR HAN DADO NEGATIVO

Y ha indicado que se están aplicando los protocolos establecidos para la retirada de aves muertas y el tratamiento de sus restos, para lo que se han habilitado puntos de almacenamiento temporal bajo estrictas condiciones de bioseguridad hasta su recogida por empresas autorizadas.

En el caso de ejemplares enfermos, la consejera ha explicado que se está diferenciando entre especies amenazadas y no amenazadas.

De esta manera, las amenazadas serán trasladadas a los Centros de Recuperación de Especies Amenazadas (CREA) para su seguimiento, mientras que para el resto de especies se aplicarán medidas de control sanitario conforme a los protocolos establecidos.

Además, se están tomando muestras de ejemplares para confirmar o descartar la presencia de gripe aviar, en un protocolo que está coordinado permanentemente entre todas las administraciones y organismos implicados.

Tras estos tres nuevos focos, Hernández ha querido transmitir un “mensaje de tranquilidad”, ya que, según explica, “es muy improbable que la gripe aviar se transmita a humanos, de hecho, no se han detectado casos en personas”. De hecho, la consejera de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, Rocío Hernández, ha explicado que todas las PCR practicadas a las personas de las que se lleva a cabo un seguimiento por su contacto con aves afectadas por la gripe aviar han dado negativo.