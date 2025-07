Más apoyos a la movilización de todo el campo europeo para exigir una PAC fuerte con un presupuesto garantizado

Una delegación de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) también se desplazará el próximo 16 de julio a Bruselas para participar en la marcha simbólica en defensa de un presupuesto europeo sólido para exigir una PAC fuerte. Esta acción de protesta, a las que están convocados agricultores y ganaderos de toda la UE, pretende lanzar un mensaje claro y rotundo a las instituciones europeas: «Sin una PAC fuerte, común y bien financiada, no hay seguridad alimentaria en Europa». Desde UPA también se suman a esta protesta.

El acto comenzará a las 14:00h en la Place du Luxembourg, desde donde arrancará una marcha simbólica a las 14:30h. La acción culminará frente al edificio Berlaymont, sede de la Comisión Europea, entre las 15:15 y las 16:00h.

«¿POR QUÉ PROTESTAMOS?»

La organización agraria ha explicado que la UE se enfrenta a desafíos sin precedentes: inestabilidad geopolítica, incertidumbre económica y legal, crisis climática y un comercio global cambiante. En este contexto, «la seguridad alimentaria es sinónimo de seguridad estratégica, y la PAC es su pilar esencial».

Sin embargo, «la propuesta de la Comisión Europea de centralizar los fondos en un único instrumento presupuestario pone en peligro la arquitectura de la PAC. Esta reforma diluiría su esencia, abriría la puerta a una mayor renacionalización y provocaría desigualdades entre Estados miembros, además de amenazar los ingresos de los agricultores, frenar inversiones esenciales y desestabilizar toda la cadena agroalimentaria europea», aseguran.

“El presupuesto de la UE no es un asunto técnico, sino profundamente político. Si no se protege financieramente la PAC, corremos el riesgo de que se derrumbe como un castillo de naipes. Las transiciones ecológica, digital y económica que se nos exigen no pueden realizarse sin un apoyo claro, estructurado y suficiente», ha subrayado el representante de COAG en el Comité Económico y Social Europeo, Jaume Bernis.

Desde COAG, rechazan firmemente cualquier intento recorte y de disolución de la PAC en un fondo único, avanzar hacia su renacionalización o presentar de forma precipitada una nueva propuesta para la PAC post-2027 sin garantías presupuestarias, mecanismos de gobernanza claros ni consulta con el sector agrario.

Por esto, COAG estará el 16 de julio en Bruselas para exigir una PAC fuerte y defender el modelo agrario profesional, social y sostenible que vertebra el medio rural europeo y garantiza alimentos sanos, seguros y de calidad para toda la ciudadanía.

Asimismo, el secretario de Relaciones Internacionales de UPA, José Manuel Roche, participará este miércoles en Bruselas en el acto de protesta organizado por el COPA-Cogeca para reclamar una PAC con presupuesto adecuado y reparto justo. Ese día, 16 de julio, hacia mediodía, se conocerán dos propuestas de la Comisión Europea que marcarán en gran medida el futuro del sector agrario en toda la Unión Europea. Se trata del Marco Financiero Plurianual y de los reglamentos de la Política Agraria Común para el próximo sexenio 2028-2034.