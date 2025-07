Una protesta simbólica de botas de los agricultores en Bruselas materializará en enfado con los más que temidos recortes en la nueva PAC

El próximo 16 de julio, se llevará a cabo en Bruselas una marcha simbólica, cuyo emblema serán las botas de los agricultores, organizada por Copa-Cogeca y FWA para defender una PAC fuerte, común y bien financiada, en un momento clave para el futuro de la agricultura europea en la que ASAJA participará activamente ante el cada vez mayor miedo a los recortes de la PAC en beneficio del gasto en Defensa de la UE.

La acción coincide con la presentación oficial por parte de la Comisión Europea del nuevo Marco Financiero Plurianual (MFP), que marcará el presupuesto y las prioridades de la Unión para los próximos años. Ante el riesgo de que la PAC quede disuelta dentro de un fondo único sin garantías específicas para el sector agrario, ASAJA «estará donde tiene que estar: en la calle, en Bruselas, alzando la voz del campo. Lo que está en juego: es que sin PAC, no hay seguridad», aseguran desde la organización agraria

En este sentido, desde ASAJA lo dicen claro: «Atacar la PAC es atacar el alma de Europa. La propuesta de la Comisión, que plantea centralizar los fondos europeos en un solo instrumento financiero, diluye el papel de la agricultura, genera desigualdad entre países, enfrenta sectores que no deberían competir entre sí y debilita el mercado único y la cohesión europea. Sin presupuesto, no hay PAC. Sin PAC, no hay agricultores. Y sin agricultores, no hay futuro para Europa”.

Asimismo, reclacan y recuerdan a los gobernantes europeos que «la PAC no es una subvención. Es una política pública esencial para garantizar una alimentación segura, asequible y sostenible, y para sostener el medio rural, el empleo y el arraigo en el territorio. La PAC es seguridad para todos».

Durante el acto se realizará una acción simbólica con botas de los agricultores, símbolo de quienes alimentan Europa, y se leerán testimonios de agricultores recogidos en la campaña europea Home | Copa Cogeca Petition.