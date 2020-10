Luego se lamentan que haya accidentes en el campo: Detenido por conducir un tractor sin haber tenido nunca el permiso de conducir

Los accidentes, especialmente graves y mortales, en el campo se van convirtiendo en casi una rutina informativa, pese a las desgracias que acaba provocando. Pero parece que no solo la publicación de la larga lista de accidentes que ocurren con tractores o las campañas de concienciación que han iniciado algunas organizaciones agrarias, e incluso las administraciones y la Guardia Civil, sirvan para mucho. Sigue habiendo gente que no se toma la seguridad en serio y que no es consciente de que se está jugando la vida. Este es el caso del conductor de un vehículo agrícola ha sido denunciado por agentes de la Guardia Civil tras descubrirse que no tiene el permiso de conducir porque nunca lo ha obtenido.

La denuncia se realizó esta misma semana, cuando los agentes de la Guardia Civil de Tráfico lo localizaron al volante de un vehículo agrícola circulando por la carretera OU-536, a la altura del kilómetro 28, en la localidad ourensana de Maceda. Al solicitarle la documentación, descubrieron que carece de la pertinente licencia del permiso de conducir por lo que se instruyeron diligencias por un delito contra la seguridad vial.

Desde Tráfico recuerdan que se deben evitar estas conducta, en especial porque son irregularidades que se repiten en exceso. de hecho, la Guardia Civil investigaba la semana pasada al conductor de un tractor agrícola por carecer de carné tras ser detectado curiosamente en un control establecido dentro de la campaña de ‘Vigilancia y circulación de tractores agrícolas’ para prevenir este tipo de accidentes en el municipio de Maceda (Ourense). O como cuando la Fiscalía del Principado de Asturias llegaba a solicitar una multa de 5.400 euros y la condena del padre de un menor de 16 años detenido cuando conducía él solo un tractor por una carretera de El Franco por indicación suya. Toda precaución es poco, porque si no luego no vale lamentarse de que haya accidentes en el campo.

