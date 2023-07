Los precios de los cereales siguen a la baja en España porque los mercados ‘pasan’ ya de las tensiones por el acuerdo de Ucrania

Los precios de los cereales siguen a la baja en España, donde ya empieza a cotizar las nuevas cosechas, y en los mercados europeos, sin notar la influencia de las tensiones sobre la continuidad o no del acuerdo para la salida del grano de Ucrania.

Las noticias sobre la meteorología marcan el mercado, en el que «ya ni se presta atención a las declaraciones» sobre la prórroga acuerdo que permite la salida marítima de grano de Ucrania, según ha declarado a Efeagro este lunes el secretario general de la patronal de comerciantes mayoristas Accoe, José Manuel Álvarez.

El pacto suscrito entre Rusia y Ucrania, con la mediación de la ONU y de Turquía hace casi un año, está vigente hasta el 17 de julio, y aún no está confirmada su prórroga; Moscú amenaza con no renovarlo. pero dentro de esta disputa y de esta guerra de desinformación, el presidente turco, Tayyip Erdogan, has asegurado este lunes 10 que discutirá con el presidente ruso, Vladimir Putin, la extensión de un acuerdo que permite la exportación de grano ucraniano desde sus puertos del mar Negro más allá de la fecha límite actual del 17 de julio.

En los mercados «se cuenta con que se prorrogará» ya que se considera «extraño» que Rusia no quiera seguir en la «rueda del mercado», según los comerciantes, lo que justifica que los precios siguen a la baja.

Por el contrario, al igual que otros años por esta época, las noticias climáticas marcan el comercio, si bien está previsto que en el hemisferio norte se recolecte «la mejor cosecha de la historia», en contraste con la campaña española, la peor del siglo por la sequía.

Para el responsable de Accoe, esta circunstancia es «la tormenta perfecta» y lo peor que puede pasar para los almacenistas españoles, si bien ha recalcado que en España, país deficitario e importador de cereales, el suministro está garantizado.