Análisis de la semana en cereales: arrancan las cotizaciones de las nuevas cosechas con una tendencia a la baja

Semana de cotizaciones de las nuevas cosechas ante un mercado internacional muy pendiente de las noticias que llegan desde el Mar Negro. Desde Abastores han hecho el repaso semanal de todos los precios semanales donde las lonjas de cereales nacionales han experimentado una clara tendencia a la baja. En Andalucía, las lonjas ya han comenzado a cotizar las nuevas cosechas. Por ejemplo, la cebada de Sevilla se ha cotizado a 230 €/Tm, mientras que la de Córdoba ha alcanzado los 218 €/Tm, lo que supone una caída de 40€ respecto a la última cotización.

En La Mancha, la lonja de Albacete ha establecido el precio de la cebada en 222 €/Tm esta semana, mientras que la lonja de Toledo y la de Ciudad Real cotizaron 232 €/TM y 231 €/Tm respectivamente para la cebada de +62 de peso.

En general, aunque las cosechas han comenzado con rendimientos bajos, se observa una mejora en la calidad en algunas zonas en comparación con la campaña pasada. Por ejemplo, las cebadas han alcanzado un peso de 62. Sin embargo, aún es necesario esperar a los avances en la zona norte peninsular.

Al margen del arranque de las cotizaciones de las nuevas cosechas, el mercado internacional tuvo un cambio el miércoles que sube por la duda de la no renovación por parte de Rusia del acuerdo de grano, que parece que en esta ocasión no cede y pide incluso el abandono de los barcos de grano del Mar Negro antes del día 17, ya que está solicitando poder acceder a la red financiera global Swift. Según informa el Financial Times, la propuesta de conectar a Rusia a través de una filial del Banco Agrícola Ruso está siendo evaluada por la UE.

Como resumen semanal de lonjas nacionales: