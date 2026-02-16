Los ‘Ibai Llanos del campo español’ se dan cita en AGROLAND el próximo 19 de febrero en Madrid bajo el lema ‘El Agro nunca fue tan viral’

El sector agrario español vivirá el próximo 19 de febrero un acontecimiento histórico que marcará un antes y un después en la comunicación del campo: AGROLAND, el primer gran encuentro nacional que reúne a los agroinfluencers más relevantes del país con marcas, instituciones y fabricantes del sector en un formato disruptivo pensado para generar contenido viral y poner en valor la nueva economía digital del agro.

Bajo el lema «El Agro Nunca Fue Tan Viral», esta innovadora iniciativa impulsada por Integral Media con el apoyo de Sumerians y numerosos creadores de contenido agro, congregará a más de 50 creadores de contenido agrario que generan impacto en millones de seguidores y consiguen un engagement real y masivo en plataformas como Instagram, TikTok y YouTube.

Todo ello, en un entorno natural y exclusivo, en la finca El Jardín de Somontes (Ctra. Madrid-El Pardo, km 3,400), especialmente diseñado para la generación de contenido de calidad, lejos de los fríos pabellones feriales.

EL SECTOR AGRARIO SE SUMA A LA “ECONOMÍA DE LOS CREADORES”

El campo español se incorpora definitivamente a la llamada «economía de los creadores», un fenómeno global que prevé alcanzar los 500.000 millones de dólares en 2030, según datos de Goldman Sachs.

El sector agrario sigue así la estela de otros segmentos donde el influencer marketing está mucho más desarrollado y profesionalizado, como belleza, lifestyle, moda o gastronomía, que llevan años aprovechando el poder de prescripción de los creadores de contenido.

“La diferencia es que el agro aporta autenticidad, arraigo territorial y una conexión emocional única con audiencias cada vez más interesadas en la trazabilidad, la sostenibilidad y el origen de lo que consumen. Los agroinfluencers convocados, entre ellos @agropauli, @agriproduccion, @agrofamily_moralesperez, @agripilar, @agricbv, @agri_berto y/o @duquitoo_, no solo cuentan el día a día del campo: son auténticos prescriptores que influyen en decisiones de compra profesionales, tendencias de consumo y en la percepción social del sector primario”, ha subrayado Miguel Ángel Herguedas, socio de Integral Media y promotor de AGROLAND.

Con más de 10 millones de impactos previstos solo durante el evento, AGROLAND se posiciona como el ecosistema de comunicación agraria más innovador del año y como un primer paso hacia la profesionalización del influencer marketing en el campo español. Cabe recordar la campaña de Intercun con los abuelos influencers.

UN FORMATO REVOLUCIONARIO: LAS MARCAS SE LA JUEGAN ANTE LOS CREADORES

AGROLAND rompe con el modelo tradicional de eventos del sector. “Aquí no habrá stands convencionales ni las típicas charlas. Las dinámicas de AGROLAND invierten los roles: serán los máximos responsables de empresas y organizaciones quienes harán ‘elevator pitch’ delante de decenas de agroinfluencers, en un ejercicio de transparencia y autenticidad donde las marcas deberán ganarse la atención y el respeto de los creadores”, ha explicado Herguedas.

El programa incluye actividades diseñadas para activar un entorno colaborativo, dinámico y claramente orientado a generar sinergias entre marcas y agroinfluencers. La jornada de presentación arrancará con una dinámica de team building diferente cuyo objetivo será crear varios modelos de tractor y realizar una pequeña “carrera” con ellos como actividad para romper el hielo y acelerar la interacción entre participantes, favoreciendo conversaciones más naturales y una predisposición al trabajo en equipo. Un entorno especialmente favorable para generar contenido orgánico con alto potencial de amplificación.

Adicionalmente habrá un podcast “en directo” para que las marcas y los agronfluencers puedan aportar su visión y complementar opiniones desde diferentes perspectivas.



El evento contará con el apoyo de marcas líderes del sector tales cómo Farmable, BASF AGRO, Massey Ferguson, FMC, Compo Expert, PLYMAG, CECOVAL, Futureco Bioscience y/o John Deere. Adicionalmente empresas referencia en otros sectores que apuestan por el campo español como McDonald’s, que participará como patrocinador oficial reforzando así su papel como aliado estratégico del sector primario y su compromiso con agricultores y ganaderos locales. INTEROVIC, la Organización Interprofesional del Ovino y Caprino de Carne y la D.O. Vinos de La Mancha también han querido apoyar esta novedosa iniciativa.