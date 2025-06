‘Abuelos Influencers’: arranca la nueva campaña europea con la que la carne de conejo reconecta generaciones a través del sabor

Europa y España tienen un patrimonio cultural en riesgo de desaparición: la carne de conejo, esa que a nuestras abuelas les quedaba riquísima. Dar un vuelco a esta situación es el desafío que se propone la nueva campaña ‘Abuelos Influencers’, co-financiada por la UE e impulsada por la Organización Interprofesional de la carne de conejo (Intercun) y su homóloga húngara (Nyúl Terméktanács), que aspira a preservar un producto, un sabor y un modelo productivo insustituibles.

El primer paso ha sido un evento de lanzamiento que ha reunido a profesionales, creadores de contenido y prensa, y en el que el chef Koldo Royo ha presentado su última creación: el ‘bocatín del Tito’, un mini de carne de conejo, queso español y pimiento. Esta nueva tapa de moda homenajea las recetas de los mayores, pero con un giro moderno para reconectar generaciones y seducir a los paladares más jóvenes con su sencillez y su concepto take-away. Tanto, que ya se postula como ‘La Receta de Europa’.

Un punto de partida perfecto para conectar al consumidor con un sector moderno y en plena reorganización, que trabaja con gran profesionalidad para llevar al mercado una carne de extraordinaria calidad, segura y sostenible desde el punto de vista ambiental, social y económico.

EL BOCATÍN QUE SALVA LA TRADICIÓN: UN HOMENAJE A LOS ABUELOS INFLUENCERS

Todo esto es importante no sólo para el sector primario, sino también para los chefs enamorados de la cocina tradicional y de nuestra cultura gastronómica, como Koldo Royo.

En su empeño por salvaguardar esta herencia ancestral, el vasco ha creado tres nuevas tapas que se han presentado en el evento: una tartaleta de carne de conejo con piña, un montadito mar y montaña con carne de conejo escabechada y un mini de carne de conejo, queso español y pimiento. Esta última, que el cocinero ha bautizado como el ‘bocatín del Tito’, ha sido finalmente la elegida para convertirse en ‘La Receta de Europa’.

Por tanto, esta tapa será la que viaje este verano a los principales festivales de música de nuestro país, a bordo de la Caravana de la Carne de Conejo, para conquistar al público joven a través de la memoria sensorial, del recuerdo de esos platos de sus ‘Abuelos Influencers’ que les han marcado para siempre.

“Consumir carne de conejo es cuidar nuestro recetario y a la vez nuestro campo”, subraya Iván Alcalá, presidente de INTERCUN. “Con esta campaña queremos hablar de tradición con orgullo, y llevar este producto del puchero de la abuela directamente al take-away y a las food-trucks actuales. Y para eso el bocatín que ha creado Koldo es fantástico. Le transmite a la gente que, si no hacemos algo, esta maravilla gastronómica que tiene entre las manos puede desaparecer”.

“En España algunos están dejando de comer carne de conejo, y es una pena porque es algo muy nuestro. Las abuelas, los abuelos, las madres… siempre lo han bordado”, destaca Koldo Royo. “He querido rendir un homenaje a esos abuelos Influencers a quienes mejor lo han cocinado. A esas personas que saben sacar sabor a todo, con calma, con amor, con alimentos de verdad y con recetas de toda la vida. Y queremos inspirar a los jóvenes desde el referente más creíble que tienen: sus mayores, que no harán showcookings… pero cocinan increíble; que no hablan de sostenibilidad, pero que nunca tiran nada; que no siguen modas, pero comen mejor que nadie”.