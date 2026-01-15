Los fertilizantes seguirán si bajar de precio: los fabricantes aclaran que la propuesta de suspender aranceles no es aún efectiva

La Asociación Nacional de Fabricantes de Fertilizantes (ANFFE) ha salido al paso sobre la confusión que se ha creado en torno al Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono (CBAM) de la Unión Europea, que entró en vigor el 1 de enero de 2026 y está plenamente en funcionamiento. La Asociación aclara que el anuncio de la Comisión Europea de suspender temporalmente los aranceles a los fertilizantes solo «es una propuesta, por lo que el CBAM está plenamente operativo y seguirá aplicándose según lo previsto. Las propuestas anunciadas ni lo suspenden ni lo modifican».

En este sentido, desde la ANFFE se insiste en que «estas medidas de la CE aún no están aprobadas. Se trata únicamente de propuestas de la Comisión, que tendrían que publicarse y trasladarse, para su aprobación, al Consejo y al Parlamento Europeo».

Por eso, aclara que «esto significa que, desde el 1 de enero, todas las importaciones de determinados fertilizantes al mercado europeo están sujetas a un coste adicional vinculado a sus emisiones de carbono en origen.»

La Asociación reconoce que las diversas propuestas de la CE para compensar los posibles aumentos de precios relacionados con la introducción del CBAM en los fertilizantes ha generado confusión sobre la entrada en vigor de dicho mecanismo y la realidad de su aplicación, pero mientras que solo sena propuesta no son de aplicación efectiva.

Finalmente, la Asociación Nacional de Fabricantes de Fertilizantes , qure ya ha dejado claro que se opone a estas suspensión temporal de aranceles, «muestra su apoyo a cualquier medida que, al mismo tiempo que incentive una economía baja en emisiones e impulse la descarbonización, preserve la competitividad industrial y permita proteger a la industria local frente a importaciones más baratas debidas a menores estándares medioambientales».

Por ello, defiende que un marco regulatorio adecuado es esencial para garantizar el suministro de fertilizantes, facilitar las inversiones y salvaguardar la autonomía estratégica de Europa.