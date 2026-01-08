Bruselas plantea suspender temporalmente los aranceles a los fertilizantes para bajar su precio y calmar los ánimos del sector agrario

La Comisión Europea (CE) propuso este miércoles suspender temporalmente los aranceles a los fertilizantes, entre otras medidas, para ayudar al sector agrario europeo, en una reunión informal de ministros de Agricultura de los Veintisiete en la que también se abordó el futuro marco plurianual de la PAC y otros desafíos a los que se enfrenta el campo.

En el encuentro, presidido por los comisarios europeos de Comercio y Seguridad Económica, Maros Sefcovic; de Agricultura y Desarrollo Rural, Christophe Hansen; y de Salud y Bienestar Animal, Olivér Várhelyi, la CE debatió con los ministros

Estos fertilizantes nitrogenados están muy extendidos en la agricultura europea y son esenciales para cultivos de cereales, hortalizas y forraje.

PLANTEAN UNAS SALVAGUARDIAS PARA QUE LA MEDIDA BENEFICIE DIRECTAMENTE A LOS AGRICULTORES Y NO SE QUEDE «EN INTERMEDIARIOS O DISTRIBUIDORES»

Los aranceles afectados, los MFN (Most-Favoured Nation), son los aplicados a todos los terceros países de manera uniforme según las reglas de la Organización Mundial del Comercio (OMC), y su suspensión temporal busca conseguir una reducción de los precios de las importaciones.

Además, la Comisión planteó a los ministros unas salvaguardias para que la medida beneficie directamente a los agricultores y no se quede «en intermediarios o distribuidores».

«Mantener los fertilizantes asequibles es vital para los ingresos de los agricultores y la seguridad alimentaria de Europa, lo que requiere diversificar las fuentes de suministro y reforzar nuestra propia capacidad de producción», dijo Hansen a los medios tras el encuentro.

Según Sefcovic, los fertilizantes siguen siendo aproximadamente un 60% más caros que en 2020, lo que presiona los márgenes de beneficio en las explotaciones agrícolas europeas. También se apostó por fortalecer la producción nacional y así reducir las dependencias.

Entre otros temas, los ministros de Agricultura trataron el marco plurianual de la Política Agraria Común (PAC) y su presupuesto, la competitividad global del sector agrícola y la simplificación administrativa para los agricultores.