Los fabricantes de piensos valoran la recuperación de la actividad en el Puerto de Tarragona y piden garantizar el suministro de materias primas

La Confederación Española de Fabricantes de Alimentos Compuestos para Animales (CESFAC) valora positivamente las informaciones que apuntan a una progresiva recuperación de la actividad en el Puerto de Tarragona, después de varios días de dificultades que han comprometido la descarga y salida de materias primas destinadas a la fabricación de piensos por la huelga del metal.

Según la información trasladada desde el sector, después de una mañana de dificultades y de expectativas que no habían llegado a materializarse, a partir de las 14:00 horas se habría comenzado a trabajar con cierta normalidad en las instalaciones portuarias. CESFAC considera positivo este avance, aunque subraya la importancia de que la recuperación de la operativa se consolide y permita restablecer plenamente los flujos de suministro hacia las fábricas de piensos y las explotaciones ganaderas.

La organización recuerda que el Puerto de Tarragona constituye una infraestructura estratégica para el abastecimiento de materias primas destinadas a la alimentación animal, particularmente para los fabricantes de piensos de Cataluña y Aragón. Su importancia queda reflejada en las estadísticas oficiales de Puertos del Estado: durante 2025 canalizó 1.545.931 toneladas de piensos y forrajes, situándose como el primer puerto nacional en esta categoría, con aproximadamente el 15,1 % del tráfico total del sistema portuario español.

A esta cifra se suman los 4.248.733 toneladas de cereales y sus harinas movidas durante el mismo ejercicio, un volumen que representa el 24,4 % del tráfico nacional de esta categoría. Estos datos ponen de manifiesto la relevancia de Tarragona como puerta de entrada de materias primas esenciales para la fabricación de alimentos compuestos destinados al ganado.

El director general de CESFAC, Jorge de Saja, recuerda que “el puerto de Tarragona es el punto de entrada de materias primas estratégicas para la alimentación del ganado, particularmente para los fabricantes de alimentos compuestos de Cataluña y Aragón”.

De Saja subraya que la alimentación animal presenta unas particularidades que hacen especialmente sensible cualquier interrupción logística: “A diferencia de la alimentación humana, donde existen múltiples alternativas para el almacenamiento, distribución y compra de alimentos hasta el consumidor final, la alimentación del ganado depende en su totalidad del suministro diario y eficiente de alimento desde las fábricas de pienso a las granjas, no existiendo una capacidad suficiente de almacenamiento en fábricas y granjas”.

Por ello, CESFAC considera fundamental que la recuperación de la actividad portuaria se traduzca cuanto antes en la normalización efectiva del abastecimiento, evitando que las dificultades de los últimos días sigan repercutiendo en las fábricas de piensos y en las explotaciones ganaderas.

En este sentido, la Confederación reitera su respaldo a las reivindicaciones planteadas por la Asociación Catalana de Fabricantes de Alimentos Compuestos (ASFAC) y la Asociación de Fabricantes de Piensos de Aragón (AFAPIC), que han alertado de las consecuencias que las restricciones en el Puerto de Tarragona estaban teniendo sobre el suministro de materias primas y la actividad de la cadena ganadero-cárnica.

CESFAC considera necesario mantener las medidas de coordinación y las garantías operativas que permitan asegurar la descarga, el transporte y la salida de materias primas del puerto, así como valorar el establecimiento de corredores extraordinarios eficientes si las circunstancias volvieran a comprometer la circulación de mercancías.