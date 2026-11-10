Preocupación alimentaria: las fábricas no podrán garantizar la producción de piensos por el bloqueo del Puerto de Tarragona

La Asociación Catalana de Fabricantes de Alimentos Compuestos de Cataluña (Asfac) y su homóloga de Aragón (Afapic) han denunciado que los bloqueos este lunes en los accesos al Puerto de Tarragona por parte de participantes en la huelga del metal pueden comprometer la alimentación de miles de animales de granja.

El tráfico de camiones y coches por el puerto tarraconense ha caído un 87,24% este lunes a consecuencia de la huelga y, según Asfac y Afapic, si no se restablece el transporte, las fábricas no podrán garantizar la producción de piensos que necesitan las granjas de Cataluña y Aragón para la alimentación diaria de sus animales.

A través de un comunicado, ambas asociaciones afirman que respetan el derecho de huelga, pero reclaman «una intervención inmediata y coordinada de las administraciones para garantizar el acceso de los camiones al puerto y evitar una crisis de abastecimiento que afecte al bienestar animal y a toda la cadena alimentaria».

Aseguran que los bloqueos y restricciones de circulación están dificultando gravemente el transporte de cereales, oleaginosas y otras materias primas destinadas a la fabricación de piensos, afectando a empresas y transportistas completamente ajenos al conflicto laboral.

El comunicado señala que el Puerto de Tarragona constituye una infraestructura estratégica para el abastecimiento de materias primas destinadas a la alimentación animal en Cataluña y Aragón, y que su actividad resulta esencial para garantizar el funcionamiento de las fábricas de piensos y, por extensión, el suministro diario de alimentos a las explotaciones ganaderas de ambos territorios.

Asfac y Afapic advierten, además, de la situación resulta «especialmente preocupante» ante la previsión de una paralización generalizada de la actividad el próximo miércoles, 11 de noviembre, día de la convocatoria de huelga general, «lo que hace imprescindible adoptar medidas inmediatas durante las próximas horas para evitar que las dificultades actuales deriven en problemas de abastecimiento».