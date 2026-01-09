Los fabricantes de fertilizantes europeos rechazan la suspensión de aranceles propuesta por UE porque va a dañar la competitividad del sector

La Asociación Europea de Fabricantes de Fertilizantes (Fertilizers Europe) ha rechazado la posible suspensión de aranceles a esos productos propuesta por la Comisión Europea por dañar la competitividad de un sector «ya estresado».

En un comunicado, la patronal del sector ha mostrado su «firme oposición a cualquier acción que socave aún más la competitividad de un sector ya de por sí estresado», en alusión a la intención de Bruselas de suspender temporalmente los aranceles para aliviar los costes de los agricultores, una medida que ha considerado «totalmente inaceptable».

Fertilizers Europe, cuya postura comparte la Asociación española de Fabricantes de Fertilizantes (Anffe), ha reclamado un «marco regulatorio predecible y estable» para garantizar un suministro fiable de fertilizantes, facilitar las inversiones y salvaguardar la autonomía estratégica de Europa.

La asociación europea ha señalado que el anuncio de la Comisión de esta semana está «lleno de contradicciones», pues reconoce que una industria de fertilizantes sólida «es crucial para evitar dependencias perjudiciales» y al mismo tiempo presenta medidas que supuestamente afectan a su competitividad.

Aparte, la Unión Europea ha activado desde este enero el mecanismo de ajuste en frontera por carbono (CBAM), conocido como el «arancel al carbono» europeo, que implica que los importadores de fertilizantes y otros productos intensivos en emisiones deberán pagar por el CO2 incorporado en los bienes que entren en la UE.

Fertilizers Europe ha criticado que Bruselas haya planteado una posible suspensión del CBAM sobre los fertilizantes y ha defendido que el coste del carbono es «totalmente transparente».

«Durante años, los productores de la UE se han enfrentado a una competencia desleal de regiones sin precios del carbono y con estándares ambientales significativamente más bajos», ha apuntado la patronal, para la que «dar marcha atrás ahora pondría a Europa en un grave riesgo de perder su base industrial y volverse totalmente dependiente de importaciones con alto contenido de carbono».