Los consejos reguladores de las Denominaciones de Origen Vitivinicolas lamentan la negociación «débil» de la UE por los aranceles al vino

La Conferencia Española de Consejos Reguladores Vitivinicolas (Cecrv) ha lamentado que la Unión Europea ha mantenido una estrategia negociadora «débil», y «poco ambiciosa» al conformarse con un «mal menor» en cuanto a los aranceles a sus productos en el mercado estadounidense, en los que el vino, junto al aceite, se han quedado inmersos en el pago de los aranceles del 15%.

Fuentes de la Cecrv han considerado que la UE se ha conformado con tener «unos aranceles lineales para todos los sectores que sean inferiores a las amenazas que hacía el presidente de EE.UU».

Este jueves, la Unión Europea (UE) y Estados Unidos han firmado un acuerdo para reducir el arancel que impone EE.UU a la UE al máximo del 15%, sin embargo el vino y las bebidas espirituosas no han conseguido evitarlo.

Por su parte, la Comisión Europea ha detallado que buscará reducir esta tarifa en futuras conversaciones con el país norteamericano.

Asimismo, la Conferencia sigue confiando en que puedan «seguir abiertas las negociaciones para se incluyan sectores concretos del ámbito agrario, y entre ellos el vino, para que pueda beneficiarse en un futuro no muy lejano de alguna excepción».

Según la Cercv «no es una buena noticia» porque va a seguir dificultando la presencia de los vinos europeos en este mercado y también de los vinos españoles, ya que EE.UU. «no es fácilmente sustituible».

Por contra, en la negociación, a Unión Europea prevé dar un «acceso preferencial» a su mercado a ciertos productos agrícolas estadounidenses como los lácteos, la carne de cerdo, las frutas y las verduras o los frutos secos, entre otros bienes agrícolas no considerados sensibles para la economía europea mientras vino y aceite siguen pagando aranceles del 15%.