Los avances y el camino pendiente para concretar la próxima PAC, pero con la gran incógnita del presupuesto sin aclarar

Las negociaciones sobre la PAC para 2028-2034 avanzan, tras el acuerdo de esta semana del Consejo de Ministros de la Unión Europea (UE), pero queda muchos avances en el camino hasta su final y la gran incógnita de los presupuestos que determinarán las ayudas al campo.

Los ministros de Agricultura han llegado en Luxemburgo a un compromiso no compartido por el sector sobre el reglamento de la PAC, que supone un paso adelante pero parcial, pendiente de que concluyan las discusiones sobre el marco financiero plurianual comunitario.

En palabras de los agricultores, el reglamento marca «las reglas del juego pero no las fichas ni quién se las lleva», según el secretario general de COAG, Andrés Góngora, o «pone el carro antes que los bueyes», según el comité de las organizaciones agrarias y cooperativas comunitarias (Copa-Cogeca).

La inquietud está en el presupuesto y en los recortes, según han manifestado las organizaciones agrarias, tres de las cuales (ASAJA, COAG y Unión de Uniones) proyectan un nuevo calendario de tractoradas. España recibe en el marco financiero 2021-2027 más de 7.700 millones de euros anuales de la PAC.

Estas son las claves de los avances y los puntos pendientes.

LAS CLAVES DEL ACUERDO DEL CONSEJO

El pacto de los ministros de Agricultura marca la posición del Consejo en la nueva normativa de la PAC, pero debe ser negociada con el Parlamento Europeo. Le faltan números, porque todo dependerá del resultado de las negociaciones sobre el presupuesto. El acuerdo se basa en la estructura presupuestaria que propuso Bruselas, por la cual la PAC se integra en un megafondo junto con otras políticas, como cohesión, migración o pesca, y los Gobiernos deciden cómo se distribuyen los fondos. Fusiona en uno los dos pilares de la PAC -agricultura y desarrollo rural-, pero mantiene las herramientas y programas específicos de estas políticas y el apoyo a las rentas. Refuerza la atención a los jóvenes -plantea que los países pongan en marcha un plan para fomentar el relevo generacional- y los instrumentos para conceder pagos de crisis por catástrofes naturales, enfermedades o plagas. Mantiene intervenciones sectoriales como la hortofrutícola, la vitivinícola y la apícola y ayudas asociadas a la producción a subsectores con dificultades.

POSICIONES DEL GOBIERNO Y EL SECTOR

España ha valorado el acuerdo, por introducir «flexibilidad», por consolidar las subvenciones y considera que conservar en un reglamento la PAC es un progreso frente a las propuestas presentadas en 2025, según el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas.

También ha celebrado que se hayan sentado las bases para facilitar una «transición ordenada» entre la PAC actual y la que comenzará en 2028.

Por el contrario, las organizaciones agrarias han criticado el acuerdo porque no aclara las dudas sobre los recortes y porque sigue adelante lo que califican como una «renacionalización» de la PAC; también cuestionan la falta de cambios para hacer más justo el reparto de ayudas.

¿QUÉ PASA CON LOS RECORTES Y QUÉ QUEDA?

En las propuestas de la Comisión Europea (CE) se fijaba un presupuesto blindado para la PAC (300.000 millones) que supondría un recorte respecto a 2021-2027, pero según Bruselas el montante final para el campo dependerá de lo que los países decidan y además puede recibir fondos de otros instrumentos.

El sector agrario ha cifrado la rebaja en el 22% de media que, según alguna organizaciones podría ser superior según pasen los años de aplicación de la PAC.

Los líderes de la UE negociarán los presupuestos en dos cumbres, en noviembre y en diciembre.

En el primer semestre de 2027 el reglamento de la PAC será negociado entre el Consejo y el Parlamento Europeo.

La ponente sobre la PAC en las negociaciones presupuestarias de la Eurocámara, la eurodiputada Carmen Crespo, ha defendido «blindar» los fondos para que no haya recortes y para ello, se ha referido a las ideas que expresó en sus cartas la presidenta de la CE, Ursula von der Leyen.

Von der Leyen planteó el «objetivo rural» para el 10 % de los planes nacionales y la movilización de otros 45.000 millones.

La etapa final será preparar la aplicación comunitaria y nacional de la PAC, para que los agricultores, los ganaderos y las administraciones puedan afrontar sus nuevas ayudas.

(Texto: Mercedes Salas / Efeagro)