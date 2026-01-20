Los agricultores murcianos saldrán de nuevo a la calle porque ‘Sobran los motivos’ para protestar el día 29 de forma conjunta

‘Sobran los motivos’ será el lema con el ASAJA, COAG y UPA reivindicarán, entre otros asuntos, protección ante los acuerdos con países terceros, una PAC adecuada y con presupuesto suficiente, la defensa del Trasvase Tajo-Segura o la moratoria del cierre de los acuíferos.
La jornada de protesta se llevará a cabo el próximo 29 de enero en toda la Región de Murcia, en el marco de las movilizaciones acordadas por las tres organizaciones a nivel estatal y que se desarrollarán en el conjunto de comunidades autónomas
Para su organizadores, la permanente actividad en defensa del sector agrario de las tres organizaciones ha conducido a la convocatoria de movilizaciones «por la complicada situación que atraviesa el sector, con variadas amenazas e incertidumbres a las que las administraciones deben dar respuestas adecuadas que supongan mejoras que redunden efectivamente en mejorar la vida y el trabajo de agricultores y ganaderos».
‘Sobran los motivo’ para la movilización, en opinión de los representantes de los agricultores y ganaderos, tanto en el ámbito europeo e internacional (reforma de la PAC y Mercosur) como en el ámbito estatal (agua, burocracia, costes de producción, seguros agrarios) y autonómico (ley del mar menor, ley de la cadena alimentaria) y por ello la movilización del 29 de enero se centrará en reivindicar:
- Un presupuesto suficiente para la pac 2028-2034, actualizado con el ipc y con una arquitectura basada en sus actuales 2 pilares.
- Acuerdos comerciales con terceros paises justos, basados en la reciprocidad, la aplicación de cláusulas espejo, auditorías en origen, inspecciones en frontera.
- Estrategia efectiva de incorporación de jóvenes.
- Defensa del trasvase tajo segura. revisión de caudales ecológicos aplicables al alto tajo y reglas de explotación del acueducto tajo segura basadas en criterios estrictamente técnicos.
- Precio del agua asumible para la produccion de alimentos.
- Moratoria en la aplicacion de la directiva marco del agua en el cierre de acuiferos hasta no disponer de caudales alternativos.
- La planificacion hidrológica del chs debe garantizar los recursos para el regadio y posibilitar los regadios sociales.
- Modificación de la ley del mar menor, garantizando la protección medioambiental y preservando el ejercicio de la actividad agraria.
- Definición de estrategias regionales de ordenación para la protección del sector ganadero.
- Creación y dotación de recursos del órgano autonómico de control de la cadena alimentaria.
- Realización de estudios de costes de producción y de formación de precios agroalimentarios.
- Simplificación y adaptacion normativa, sanidad vegetal y uso de drones en agricultura.
- Seguros agrarios adaptados a la realidad del campo.
- Implantación de un carnet profesional para trabajadores agrícolas, que evite la reiteración innecesaria de análisis clínicos.
ASAJA, COAG y UPA están convencidas que el proceso de movilizaciones conjuntas arrojará resultados positivos, como lo demuestran también los acuerdos y medidas obtenidas de los gobiernos de España y de la región de Murcia tras las últimas movilizaciones realizadas, por lo que hace un llamamiento a la participación y anima a la adhesión y colaboración a todas las organizaciones y entidades «que aspiren a un medio rural vivo y dinámico, basado en explotaciones agrarias familiares y profesionales que ofrezcan alimentos sanos, seguros y saludables y que contribuyan al mantenimiento del medio ambiente».