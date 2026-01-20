Los agricultores murcianos saldrán de nuevo a la calle porque ‘Sobran los motivos’ para protestar el día 29 de forma conjunta

‘Sobran los motivos’ será el lema con el ASAJA, COAG y UPA reivindicarán, entre otros asuntos, protección ante los acuerdos con países terceros, una PAC adecuada y con presupuesto suficiente, la defensa del Trasvase Tajo-Segura o la moratoria del cierre de los acuíferos.

La jornada de protesta se llevará a cabo el próximo 29 de enero en toda la Región de Murcia, en el marco de las movilizaciones acordadas por las tres organizaciones a nivel estatal y que se desarrollarán en el conjunto de comunidades autónomas

Para su organizadores, la permanente actividad en defensa del sector agrario de las tres organizaciones ha conducido a la convocatoria de movilizaciones «por la complicada situación que atraviesa el sector, con variadas amenazas e incertidumbres a las que las administraciones deben dar respuestas adecuadas que supongan mejoras que redunden efectivamente en mejorar la vida y el trabajo de agricultores y ganaderos».

‘Sobran los motivo’ para la movilización, en opinión de los representantes de los agricultores y ganaderos, tanto en el ámbito europeo e internacional (reforma de la PAC y Mercosur) como en el ámbito estatal (agua, burocracia, costes de producción, seguros agrarios) y autonómico (ley del mar menor, ley de la cadena alimentaria) y por ello la movilización del 29 de enero se centrará en reivindicar:

Un presupuesto suficiente para la pac 2028-2034, actualizado con el ipc y con una arquitectura basada en sus actuales 2 pilares.

Acuerdos comerciales con terceros paises justos, basados en la reciprocidad, la aplicación de cláusulas espejo, auditorías en origen, inspecciones en frontera.

Estrategia efectiva de incorporación de jóvenes.

Defensa del trasvase tajo segura. revisión de caudales ecológicos aplicables al alto tajo y reglas de explotación del acueducto tajo segura basadas en criterios estrictamente técnicos.

Precio del agua asumible para la produccion de alimentos.

Moratoria en la aplicacion de la directiva marco del agua en el cierre de acuiferos hasta no disponer de caudales alternativos.

La planificacion hidrológica del chs debe garantizar los recursos para el regadio y posibilitar los regadios sociales.

Modificación de la ley del mar menor, garantizando la protección medioambiental y preservando el ejercicio de la actividad agraria.

Definición de estrategias regionales de ordenación para la protección del sector ganadero.

Creación y dotación de recursos del órgano autonómico de control de la cadena alimentaria.

Realización de estudios de costes de producción y de formación de precios agroalimentarios.

Simplificación y adaptacion normativa, sanidad vegetal y uso de drones en agricultura.

Seguros agrarios adaptados a la realidad del campo.

Implantación de un carnet profesional para trabajadores agrícolas, que evite la reiteración innecesaria de análisis clínicos.

ASAJA, COAG y UPA están convencidas que el proceso de movilizaciones conjuntas arrojará resultados positivos, como lo demuestran también los acuerdos y medidas obtenidas de los gobiernos de España y de la región de Murcia tras las últimas movilizaciones realizadas, por lo que hace un llamamiento a la participación y anima a la adhesión y colaboración a todas las organizaciones y entidades «que aspiren a un medio rural vivo y dinámico, basado en explotaciones agrarias familiares y profesionales que ofrezcan alimentos sanos, seguros y saludables y que contribuyan al mantenimiento del medio ambiente».