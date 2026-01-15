El campo tomará las carreteras: Las organizaciones agrarias anuncian protestas simultáneas durante la última semana de enero por todo el país

Las organizaciones profesionales agrarias (ASAJA, COAG y UPA) han convocado un conjunto de movilizaciones por todo el país para la última semana de enero en defensa del campo ante la amenaza que les supone los acuerdos comerciales como el de Mercosur y los recortes de fondos de la PAC.

Los dirigentes de estas tres organizaciones Pedro Barato (Asaja), Miguel Padilla (COAG) y Cristóbal Cano (UPA) han informado en una rueda de prensa conjunta de los motivos por los que han decidido organizar esta semana de protestas.

El día culmen será el jueves 29 de enero cuando dichas movilizaciones serán generalizadas en todo el país, incluso con algún acto previsto en Madrid.

Para el resto de jornadas (26, 27, 28 y 30 de enero), estas tres organizaciones dan flexibilidad a sus delegaciones regionales para que, en función de sus «particularidades» y necesidades, convoquen acciones dentro de sus territorios.

A todo ello se suman las protestas que se están celebrando estos días, con una concentración de ganaderos de la cornisa cantábrica este jueves 14 en Irún, convocados por EHNE, ENBA y UAGN , o con una tractorada prevista para este viernes de todas las organiaciones en Extremadura.

Habrá acciones similares los próximos días en Toledo, el levante o Valladolid y son protestas abiertas a la participación de otras organizaciones.

De hecho, el presidente de Asaja, Pedro Barato, ha señalado que «cualquier protesta, de cualquier organización, tiene nuestro respeto, comprensión y apoyo siempre y cuando se hagan para el interés del sector agrario».

Barato, precisamente, ha dejado la puerta abierta a que todo este calendario pueda culminar en una manifestación estatal más adelante.

EL ACUERDO CON MERCOSUR, EN EL FOCO

El avance del acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y los países del Mercosur es el eje de las protestas y, en este sentido, la posición de Asaja y COAG es más beligerante que la mantenida por UPA.

Barato ha mostrado su rechazo «rotundo» a este pacto comercial «en su forma actual» porque «falta reciprocidad» y tendrá un impacto «muy negativo» especialmente para el vacuno de carne, el azúcar, la remolacha o los cítricos, entre otros.

Cree que las cláusulas de salvaguarda conseguidas por el sector primario son «imposibles de aplicar» por lo que se quedarán en «palabras», que vendrán seguidas de «engaño».

Ha lamentado que el Gobierno español haya apoyado el acuerdo «a cambio de nada» y ha asegurado que el acuerdo tendrá un «perjuicio para los consumidores y para la calidad alimentaria».

Desde COAG, su secretario general, Miguel Padilla, ha defendido los acuerdos comerciales si se cierran «en igualdad de condiciones» pero el pacto con Mercosur llevará a una competencia «absolutamente desleal».

Para Padilla, la UE está «vendiendo al sector agrario por calderilla» porque hasta la «misma» Comisión Europea ha informado de que este acuerdo incrementará sólo un 0,1 % el PIB comunitario; y cree que las cláusulas de salvaguarda no serán realmente efectivas.

La entrada en vigor del acuerdo dejará el siguiente escenario, según Padilla: se perderá «más del 20 % de la producción» de vacuno de carne europea; «desaparecerán prácticamente las zonas arroceras» del país; para el sector de la remolacha supondrá la «puntilla definitiva»; habrá una «invasión de zumos» desde los países del Mercosur que afectará al sector citrícola español; y también afectará al sector apícola.

El secretario general de UPA, Cristóbal Cano, cree que el acuerdo de dichas cláusulas suponen un «avance» aunque «no son suficientes» y es partidario de aplicarlas de forma «ágil» y hacerles un «seguimiento».

«Hemos conseguido gracias a las movilizaciones europeas que se nos tenga en cuenta y seguiremos exigiendo que el sector agrario esté al mismo nivel que cualquier otro» en las negociaciones de estos acuerdos, ha apuntado.

Desde UPA, entienden que los acuerdos comerciales son «necesarios», pero «hay que buscar relaciones basadas en reglas para saber a qué atenerse y buscar socios comerciales fiables».

LA PAC Y LA BUROCRACIA

Los recortes y modificación anunciados para la próxima Política Agrícola Común (PAC) entran también en la lista de motivos de las protestas porque creen que la propuesta comunitaria llevará a la «desaparición del diseño y de la arquitectura» de esta política «tal y como» se conoce.

Las tres organizaciones agrarias creen que «debilita a Europa» porque «aumenta la renacionalización».

Además, han mantenido que «desmantelar» el segundo pilar (desarrollo rural) supondrá también el «principio del fin de una PAC que ya no será común».

La falta de rentabilidad por los elevados costes de producción y las quejas por el exceso de burocracia estarán también entre los motivos de estas protestas anunciadas.