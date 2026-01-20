Los agricultores europeos protestan ante la Eurocámara para que los eurodiputados lleven el acuerdo de Mercosur al Tribunal de Justicia de la UE

Miles de agricultores de la Unión Europea, principalmente de Francia, Bélgica, Italia, Polonia y España, entre otros países, se concentraron este martes 20 cerca de la sede del Parlamento Europeo en Estrasburgo para presionar a los eurodiputados la víspera de su voto para llevar el acuerdo comercial con Mercosur ante el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE).

La protesta ha estado lideradas por el Copa-Cogeca -la entidad que aglutina a las principales organizaciones agrarias y cooperativas de la UE- y ha estado dirigida especialmente a los europarlamentarios, a quienes reclamará que recurran el tratado con Mercosur ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para que se pronuncie sobre su legalidad.

Los asistentes han reclamado que la UE efectúe un estudio de impacto sobre el sector agrario objetivo y creíble, establezca reciprocidad (las mismas normativas que exige a los productores europeos), imponga unas cláusulas de salvaguardia automáticas y eficaces, y que las importaciones únicamente sirvan para complementar -y no sustituir- las producciones europeas, como ya está ocurriendo fruto de otros acuerdos como Sudáfrica, Marruecos o Egipto.

Las autoridades han desplegado una importante presencia policial, reforzada por la policía antidisturbios (CRS), para proteger el Parlamento Europeo, que inició el lunes su actual sesión plenaria.

Además de su malestar por el Mercosur, los manifestantes, apoyados por Copa-Cogeca, donde ha habido una representación española por parte de ASAJA, la principal organización agrícola europea, protestan por la financiación de la Política Agrícola Común (PAC) en el nuevo proyecto presupuestario plurianual y exigen medidas de simplificación.

Tres días después de la firma de este acuerdo en Paraguay, los agricultores europeos respondieron así a la convocatoria del Copa-Cogeca, pero también del principal sindicato agrícola francés, la Federación Nacional de Sindicatos de Explotaciones Agrícolas (FNSEA), que el pasado día 18 mostró su rechazo al pacto con Mercosur en lugares simbólicos de París con más de 300 tractores.

Para esta organización, el pacto con Mercosur «no puede ser tratado como un acuerdo comercial más» e incidió en los riesgos legales, falta de reciprocidad y la presión sobre los precios que ese acuerdo supone para los agricultores franceses y europeos.

Cabe recordar que está previsto que ese miércoles los eurodiputados voten sobre una posible remisión del texto del acuerdo con Mercosur al Tribunal de Justicia de la Unión Europea para que examine la compatibilidad del acuerdo con los tratados europeos e intentar forzar su modificación si el dictamen del tribunal fuese desfavorable.

El objetivo de las protestas es aumentar la presión sobre los eurodiputados, es mantener reuniones con muchos de ellos y mantenerse en Estrasburgo hasta la votación de este miércoles 21