Llamamiento a los europarlamentarios para que voten a favor de la remisión del acuerdo UE–Mercosur a la Justicia de la UE para ganar tiempo

Unión de Uniones, a través de una carta formal a los europarlamentarios españoles, ha pedido que voten a favor de la remisión del acuerdo UE-Mercosur al Tribunal de Justicia de la Unión Europea este miércoles que es cuando se llevará el tema al Parlamento Europeo.

Unión de Uniones, quien ha recordado en repetidas ocasiones que todavía hay margen para frenar el acuerdo UE-Mercosur cree que el pedido de dictamen al TJUE sirve para ganar tiempo, clarificar el marco jurídico y evitar decisiones irreversibles. La organización señala que ello ayudaría a proteger a la agricultura española, reforzar el papel del Parlamento Europeo y garantizar que cualquier decisión futura se adopte con plena seguridad jurídica.

En este sentido, destaca que el acuerdo UE- Mercosur se está viviendo con una gran incertidumbre por la particularidad de su proceso. La posible aplicación provisional del pilar comercial del acuerdo, como consecuencia de su división en dos instrumentos jurídicos distintos, dejaría a la agricultura española expuesta a efectos económicos potencialmente irreversibles antes incluso de que el Parlamento Europeo se haya pronunciado sobre el consentimiento y sin control por parte de los Parlamentos nacionales.

«QUEREMOS TRANSPARENCIA Y UN ACUERDO COMERCIAL QUE LO HAGA CON TODAS LAS GARANTÍAS, SIN SALTARSE LAS REGLAS DEL JUEGO»

Por otra parte, Unión de Uniones explica que, aunque la Unión Europea ha avanzado recientemente en la tramitación de un reglamento interno de salvaguardas agrícolas vinculado al acuerdo UE–Mercosur, es importante subrayar que dicho reglamento no está aún definitivamente aprobado, encontrándose actualmente en fase de negociación interinstitucional y que esas salvaguardas no forman parte del tratado, ni han sido aceptados por Mercosur.

«Queremos transparencia y un acuerdo comercial que lo haga con todas las garantías, sin saltarse las reglas del juego», comenta Luis Cortés, coordinador estatal de Unión de Uniones. «España es uno de los países más perjudicados de este acuerdo. No podemos seguir permitiendo que esto siga adelante si no se garantizan condiciones de competencia equivalentes en materia sanitaria, medioambiental ni de bienestar animal ni social», añade.

Unión de Uniones mantiene el pulso e insiste en la importancia de seguir trabajando para que UE-Mercosur no se quede una mala ocurrencia. A la vez que lo hace a través de su interlocución con las instituciones, lo hace también en la calle, en los distintos territorios donde está implantada la organización y en la gran tractorada que tiene programada para el 11 de febrero en Madrid.