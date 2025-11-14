Los accidentes laborales causan 38 fallecidos en el sector agrario en nueve meses, con cuatro nuevas muertes solo en el mes de septiembre

Los accidentes laborales en el sector agrario han causado 38 fallecidos en los nueve primeros meses de 2025, seis menos que en el mismo periodo de 2024, aunque hay que contabilizar cuatro nuevas muertes solo en el mes de septiembre, mientras que ha habido 20.167 accidentes con baja en la jornada de trabajo, el 4,7 % menos.

Así figura en los datos provisionales de siniestralidad laboral publicados este jueves por el Ministerio de Trabajo, que reflejan que en total se han registrado 547 fallecidos (436 durante la jornada de trabajo y 111 en desplazamientos).

La agricultura ha sido el sector en el que menos accidentes se han producido en ese periodo, respecto a los servicios (192), la construcción (122) y la industria (81).

Entre los asalariados que han sufrido accidentes en jornada de trabajo se han contabilizado 17.756 personas que se dedicaban a la agricultura, la ganadería, la silvicultura y la pesca, lo que supone una reducción del 3,6 % respecto a los nueve primeros meses de 2024.

Otros 2.411 trabajadores autónomos del sector agrario han tenido accidentes con baja, lo que supone un 11,7 % menos que en el mismo periodo del año anterior.

Entre los fallecidos en la agricultura 31 corresponden a asalariados (3 menos) y 7 a autónomos (3 menos).

Del total de accidentes en jornada en la agricultura, la ganadería, la silvicultura y la pesca, 19,877 han sido leves, 252 graves y 38 mortales, mientras que «in itinere» (en el camino al trabajo o de vuelta) ha habido 1.392 leves, 28 graves y 3 mortales.

En jornada, la agricultura, la ganadería, la caza y los servicios relacionados con las mismas han calculado 16.978 accidentes hasta septiembre (16.773 leves, 174 graves y 31 mortales); la silvicultura y la explotación forestal, 2.184 (2.146 leves, 33 graves y 5 mortales); y la pesca y la acuicultura, 1.005 (958 leves, 45 graves y 2 mortales).

El trabajador accidentado en jornada se encontraba en lugares de cría de animales en 3.861 casos, en lugares agrícolas y de cultivo del suelo (5.960), en cultivos de árboles y arbustos (6.065), en zonas forestales (3.176), en jardines y parques (3.049), en zonas de pesca y acuicultura (259) y en otras sin especificar (944).