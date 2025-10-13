Cada mes fallecen cuatro personas de media por los accidentes laborales en el sector agrario: en los 8 primeros meses ya han muerto 34

Los accidentes laborales en el sector agrícola han causado 34 fallecidos en los ocho primeros meses de 2025, uno menos que en el mismo periodo de 2024. Cabe destacar que solo entre julio y agosto se sumaron 7 muertos en el campo. Estas cifras representa que cada mes fallecen cuatro personas de media por los accidentes laborales en el sector agrario.

En el citado periodo se han registrado 17.924 accidentes con baja en la jornada de trabajo, el 5,9% menos, según los datos provisionales de siniestralidad laboral publicados este lunes 13 por el Ministerio de Trabajo, que reflejan que en total 489 personas fallecieron entre enero y agosto por los accidentes laborales (9 menos) en todos los sectores.

Pese a que cada mes fallecen cuatro personas de media en la agricultura, ha sido el sector en el que menos accidentes mortales se han producido en los ocho primeros meses del año, frente al de los servicios (180), la construcción (113) y la industria (71).

Entre los asalariados que han sufrido accidentes en jornada de trabajo hay 15.812 personas que se dedicaban a la agricultura, la ganadería, la silvicultura y la pesca, un 4,9 % menos que en los ocho primeros meses de 2024.

Otros 2.112 trabajadores autónomos del sector agrario han sufrido accidentes con baja, lo que supone un 12,7 % menos que en el mismo periodo anterior.

Entre los fallecidos en la agricultura, 28 han sido asalariados (uno menos) y 6, autónomos (la misma cifra que entre enero y agosto de 2024).

Del total de accidentes en jornada en la agricultura, la ganadería, la silvicultura y la pesca, 17.678 han sido leves, 212 graves y 34 mortales, mientras que «in itinere» (en el camino al trabajo o de vuelta) ha habido 1.227 leves, 25 graves y 2 mortales.

En jornada, la agricultura, la ganadería, la caza y los servicios relacionados han registrado 15.118 accidentes hasta agosto (14.947 leves, 144 graves y 27 mortales); la silvicultura y la explotación forestal, 1.922 (1.888 leves, 29 graves y 5 mortales); y la pesca y la acuicultura, 884 (843 leves, 39 graves y 2 mortales).

El trabajador accidentado en jornada se encontraba en lugares de cría de animales en 3.413 casos; en agrícolas y de cultivo del suelo, 5.315; en cultivos de árboles y arbustos, 5.470; en zonas forestales, 2.781; en jardines y parques, 2.725; en zonas de pesca y acuicultura, 221; y en otras sin especificar, 849.