Los accidentes laborales causan 27 fallecidos durante el primer semestre en la agricultura pero no están todos los que son

Los accidentes laborales en el sector agrícola causaron 27 fallecidos en el primer semestre del año (misma cifra que en el primer semestre de 2024) mientas que se registraron 13.749 accidentes con baja en el sector primario en dicho período, un 5,6 % menos que entre enero y junio de 2024. Cabe destacar que pese a estas cifras, no están todos los que son, ya que no se contabilizan como accidente laboral aquellos producidos en el campo al tratarse, por ejemplo, de una persona jubilada. Situaciones que se han vivido este mismo año.

En el cómputo total englobando a todas las actividades, se registraron 363 muertes en el primer semestre del año, tres más que en el mismo periodo de 2024, según los datos publicados este jueves por el Ministerio de Trabajo.

De acuerdo a la estadística de siniestralidad laboral, la mayoría de los accidentes mortales se produjeron durante la jornada de trabajo -295, 4 menos que hace un año- y los 68 restantes, 7 más, ‘in itinere’, es decir, durante el camino de ida o vuelta del trabajo. La mayoría de estos trabajadores eran asalariados (334) y el resto (29), autónomos.

Entre los accidentes durante la jornada laboral la principal causa de fallecimiento fue, como es habitual los infartos, derrames cerebrales u otras causas naturales (126), seguido de golpes resultado de una caída (49), accidentes de tráfico (39) y los atrapamientos, aplastamientos o amputaciones (39).

La mayoría de los accidentes se produjeron en el sector servicios (133), seguido de la construcción (87), la industria (48) y la agricultura (27).

Los hombres acumularon un mayor número de accidentes laborales mortales tanto durante la jornada de trabajo (280) como ‘in itinere’ (57), mientras que los de las mujeres se situaron en 15 y 11, respectivamente.

En la primera mitad del año se notificaron 298.410 accidentes laborales con baja, un 2,7 % menos, la mayoría en jornada de trabajo (256.071) y entre asalariados (284.722).

Los accidentes con baja en jornada de trabajo -253.976 de ellos, leves- fueron especialmente numerosos en la industria manufacturera (47.197), la construcción (38.818) y el comercio (33.746). Las causas más frecuentes fueron los golpes y el sobreesfuerzo físico.

Además, se notificaron 262.990 accidentes laborales sin baja, un 3,8 % menos.

En estas estadísticas, no están todos los que son. Y como ejemplo, según un estudio de hacer unos años, se calcula que cerca de unas 90 personas del mundo rural morían al año en accidentes de tractor. Se trata de un siniestro que acapara el 75% de los accidentes agrarios y en más de la mitad de los casos, el vuelco del vehículo es la causa del fallecimiento, según datos informe de Fundación Mapfre basado en noticias publicadas por los medios sobre siniestros mortales registrados en el sector agrario en España entre el 2019 y el 2020. Dicho estudio fue elaborado por el grupo de investigación de Mecatrónica agraria de la Universidad Pública de Navarra (UPNA) y el Laboratorio de Maquinaria Agrícola de la Universidad de Zaragoza (UZ).