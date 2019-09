La Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos, ante la publicación del Real Decreto-ley 11/2019, de 20 de septiembre, por el que desde el Gobierno central se adoptan medidas urgentes para paliar los daños causados por temporales y otras situaciones catastróficas, considera que éstas son totalmente insuficientes y las cantidades que se plantean para los agricultores y ganaderos pueden ser ridícula.

Unión de Uniones cree que la respuesta del Gobierno es ridícula y no es la adecuada a la magnitud de los daños ocasionados por la gota fría. De acuerdo con la normativa se contempla únicamente 13 millones de euros para el sector agrario de todas las comunidades autónomas afectadas y los vincula, además, al sistema de seguros agrarios.

En la misma línea, se incluye como siempre en este tipo de catástrofes la exención del IBI -vinculada también al seguro-, la moratoria de las cuotas de la Seguridad Social, rebajas de módulos y subvención a los avales de SAECA.

La organización va a pedir que la totalidad de la franquicia de los seguros agrarios en los daños indemnizables producidos por un siniestro tan extraordinario como el de esta última gota fría provenga de los fondos del Gobierno del Estado, lo mismo que, por ejemplo, sucede con el caso de los daños en una vivienda.

Asimismo reclamará una línea de ayudas específica para el cultivo de hortalizas, muy implantado en la comarca de la Vega Baja, una de las zonas más castigadas, pero donde el índice de aseguramiento no pasa del 7%, así como más apoyo al colectivo de ganaderos puesto que la retirada de cadáveres de animales no queda contemplada tampoco en las ayudas gubernamentales.

“¿Qué solución hay para aquellos que no han contratado el seguro agrario por el motivo que sea? El Gobierno dice que lo asegurable no es indemnizable y que no da más ayudas porque ya tenemos el seguro agrario, pero olvida que hay varias líneas de seguro agrario de la zona que no se contratan porque el seguro no se ajusta a la realidad y resulta poco útil”, comentan desde la organización.

“Si el Gobierno no desea dar ayudas excepcionales debe apostar por tener un seguro agrario que realmente sea una respuesta justa y eficaz a este tipo de situaciones y hoy por hoy, no lo es, al menos en todos los casos”, añaden, insistiendo en la contradicción del Gobierno en su respuesta ridícula .