Llega la Feria por excelencia de la Trufa Negra: Soria estrenará una subasta de trufa fresca y refuerza su proyección internacional

Abejar vuelve a oler a Trufa Negra… y este año también a expectación. La Feria de la Trufa de Soria , la feria por excelencia de la trufa negra, regresa con importantes novedades que refuerzan su posición como una de las grandes citas del calendario nacional e internacional de la Tuber melanosporum. Esta población, a no más de 30 km. de la capital de la Provincia de Soria y con sólo 300 habitantes, creó el que fuera el primer evento monográfico en torno a la Trufa Negra de invierno y que hoy es todo un referente nacional e internacional.

La edición de este año, que se celebrará el fin de semana del 14 y 15 de febrero, no solo mantiene todo aquello que la ha convertido en un referente, sino que incorpora propuestas pensadas para seguir creciendo, sorprender y atraer tanto a profesionales del sector como a un público cada vez más curioso y fiel.

Entre las grandes novedades de la Feria de la Trufa de Soria de Abejar destaca la celebración de una subasta de lotes de Trufa fresca, una iniciativa que promete convertirse en uno de los momentos más vibrantes de la feria.

Las Trufas, recién seleccionadas y certificadas por la Lonja de la Trufa de Abejar, serán las mejores de la feria y saldrán a subasta ante la atenta mirada de grandes restaurantes, hosteleros especializados y visitantes, que ya han mostrado su interés en pujar por estas auténticas joyas gastronómicas. Un espectáculo que pone en valor la calidad, el origen y la excelencia de la trufa soriana.

La XXIII Feria de la Trufa de Abejar contará con 36 expositores, entre viveristas y empresas agrícolas que presentarán las últimas tendencias para las fincas truferas, maquinaria imprescindible para el truficultor, truferos con sus mejores trufas frescas y empresas agroalimentarias que ofrecerán productos elaborados con Trufa.

Una muestra variada y de calidad que convierte el recinto ferial en un auténtico escaparate del sector, donde profesionales y visitantes pueden conocer, comparar y aprender.

UNA DE LAS APUESTAS ES LA AMPLIACIÓN DE LA ZONA DE MAQUINARIA, QUE CRECE TANTO EN ESPACIO COMO EN CONTENIDO

Una de las apuestas claras de esta edición es la ampliación de la zona de maquinaria, que crece tanto en espacio como en contenido. La mecanización se consolida como una aliada imprescindible para el presente y el futuro de la truficultura, y la Feria lo refleja con una zona expositiva más amplia donde se podrán ver las últimas novedades en aperos, sistemas de riego, sensores, herramientas de gestión y maquinaria especializada. Todo ello pensado para facilitar el trabajo en las fincas truferas y mejorar la rentabilidad de las explotaciones.

Abejar continúa reforzando la vocación internacional de la Feria de la Trufa de Soria. Este año, el programa incluye ponentes expertos en truficultura llegados de distintos países, ampliando miradas y experiencias en un mercado cada vez más globalizado. La presencia de especialistas extranjeros subraya el interés internacional por el modelo de truficultura desarrollado en Soria y consolida a Abejar como punto de encuentro para el intercambio de conocimiento a escala mundial.

La gastronomía vuelve a ser uno de los grandes pilares del evento. El Concurso Gastronómico Nacional de la Trufa ya cuenta con la inscripción de una decena de restaurantes llegados de distintos puntos de España, lo que garantiza un alto nivel culinario y propuestas creativas donde la Trufa es la auténtica protagonista. Cocineros y cocineras competirán por demostrar quién sabe extraer todo el potencial aromático y gastronómico del diamante negro, ante un jurado especializado y un público que no pierde detalle.

El programa de la Feria, que se desarrollará a lo largo de varios días, combinará divulgación, espectáculo y participación. El Seminario Científico-Técnico (Soria, viernes 13 de febrero) volverá a reunir a investigadores, técnicos y profesionales del sector para abordar temas clave como la valorización y el marketing de la Trufa, la Indicación Geográfica Protegida de la Trufa de Soria o los retos estratégicos de la truficultura en un contexto global. Ponencias pensadas tanto para especialistas como para quienes quieren profundizar en este apasionante mundo.

Durante el fin de semana, el Recinto Ferial de Abejar será un hervidero de actividad. Habrá demostraciones de maquinaria en campo, talleres de cata de Trufa y productos trufados, showcooking con reconocidos chefs, ponencias, visitas guiadas a fincas truferas con demostraciones de caza de Trufa con perro y concursos tan esperados como el de “la Trufa más grande” o “el de caza de Trufa con perros”, uno de los momentos más espectaculares y queridos por el público.