No hace mucho, desde Galicia los ganaderos se quejaban de las mltas que recibían por su ganado, desde pastar junto a una carretera hasta tener un perro de guardia. Sin embargo, hay casos peores: La Delegación del Gobierno en Castilla y León ha iniciado expediente sancionador a un ganadero del ayuntamiento de Valdepiélago, tras verse arrollada una de sus vacas por un tren de FEVE que hacía la línea León Cistierna. El convoy no llevaba pasajeros a bordo, no descarriló ni sufrió daños aparentes, y el retraso que causó el incidente se cuantificó por la compañía en 4 minutos. El Área de Fomento de la Delegación del Gobierno le impone al ganadero titular de la explotación una multa de 38.001 euros, al margen de hacerse cargo también de la responsabilidad por daños si fuera el caso.

Se da la circunstancia que inicialmente el expediente lo instruyó la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria, reclamando la multa de 800 euros al calificar la sanción como “leve”, y que el ganadero pagó en plazo, pero ahora se ha trasladado a la Delegación del Gobierno, que sanciona el hecho ya sancionado y lo tipifica como “muy grave” e impone la multa antes citada de 38.001 euros.

ASAJA León considera que esta actitud de la Delegación de Gobierno es contraria a los intereses de los vecinos de los pueblos por lo que pasa la vía de FEVE y en particular de los ganaderos, que hasta ahora han convivido siempre con el paso del tren sin mayores incidencias.

multas de esta envergadura, que no cubren los seguros, conllevan la ruina del ganadero y el cierre de la explotación

El ganadero no puede garantizar al cien por cien que los animales no invadan en un momento determinado la vía, como tampoco se evita que la invadan los animales salvajes, que son mucho más peligrosos todavía y frecuentes sus atropellos. Y no puede evitarlo ya que el diminuto tamaño de las fincas y el hecho de que sean de múltiples propietarios o de entidades públicas, hace imposible un vallado más consistente que los cierres actuales con hilo de alambre electrificada (pastor eléctrico).

El sector ganadero no se aparta de hacerse cargo de los daños que pueda provocar un animal que accidentalmente invada una carretera o una vía del tren, y para ello generalmente se tiene suscrito un seguro de responsabilidad civil de explotación, pero multas de esta envergadura (38.001 euros), que por otra parte no cubren los seguros, conllevan la ruina del ganadero y consecuentemente el cierre de la explotación. “Son un ataque más a los intereses de la España vaciada“, lamenta la organización agraria.

ASAJA hace una llamamiento al nuevo Delegado del Gobierno en Castilla y León, que toma posesión heste mismo martes 18 con la presencia del ministro de Fomento, José Luis Ábalos, para que sea sensible con los problemas de los ganaderos leoneses y revise la calificación de esta y otras sanciones por circunstancias similares, graduándola como leve. También, ASAJA pide la Gobierno que se encargue de proteger las vías instalando pasos elevados donde sea necesario y vallándolas para evitar que las invadan los animales domésticos o animales salvajes.

Si bien este caso que denuncia ASAJA es actual por haber recibido el ganadero estos días la comunicación de iniciación de expediente sancionador, no es el único que se ha producido en la provincia en el último año.

(Foto: Archivo sin relación con la noticia)