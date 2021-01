Las zonas rurales, escasamente pobladas y montañosas pueden seguir quedando excluidas de recibir fondos de cohesión

La “Regulación del Reglamento del Fondo Europeo de Desarrollo Regional y Fondo de Cohesión (FEDER-FC)”, consensuada el pasado 8 de diciembre en un diálogo tripartito entre representantes del Parlamento Europeo, Consejo y Comisión, los denominados trilogos, «supone un retroceso de extrema gravedad para el futuro de las zonas escasamente pobladas de España y sur de Europa. que podrían seguir quedando excluidas de recibir fondos de cohesión si el Parlamento Europeo y el Consejo ratifican dicho texto este mes de enero», según ha advertido la Asociación Instituto de Investigación y Desarrollo Rural Serranía Celtibérica.

Según se desprende del texto consensuado por el trílogo, al que ha tenido acceso la Asociación Instituto de Investigación y Desarrollo Rural Serranía Celtibérica, se han eliminado dos artículos esenciales contra la despoblación que se incluían en el Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional y al Fondo de Cohesión aprobado por el Parlamento Europeo el 27 de marzo de 2019.

Concretamente, el relativo a destinar el 5% de los recursos del FEDER al desarrollo territorial integrado en zonas no urbanas que padezcan desventajas naturales, geográficas o demográficas, o que tengan dificultades de acceso a los servicios básicos, lo que supone una pérdida de al menos 17.000 millones de euros. En contraste, ha aumentado del 6 al 8% el presupuesto destinado al desarrollo urbano sostenible. Por otra parte, el referente a las zonas que se enfrentan a desafíos y desventajas como las contempladas en el artículo 174 del TFUE, “en particular, las zonas de nivel NUTS3 o las agrupaciones de unidades administrativas locales con una densidad de población inferior a 12,5 hab/km2 en zonas escasamente pobladas o inferior a 8 hab/km2, en zonas muy escasamente pobladas” y que, según se recogía en el Reglamento aprobado en 2019, deberán estar sujetas a planes regionales y nacionales específicos para incrementar el atractivo para la población, las inversiones de negocios y la accesibilidad de los servicios digitales y públicos, con un fondo incluido en el acuerdo de cooperación, lo que, de aprobarse el texto del trílogo, supondrá que el 54% del territorio español no pueda acceder al fondo de 40.700 millones de euros previsto.

Además del trato económico, estos territorios también deben tener el mismo trato fiscal diferenciado que en aplicación del artículo 174 del TFUE vienen disfrutando otras áreas desfavorecidas, caso de las insulares ultraperiféricas.

Finalmente, la Asociación ante la posibilidad de no recibir fondos de cohesión se ala que «por suerte, lo aprobado por los trílogos es provisional, y tiene que ser ratificado por el Parlamento y el Consejo, momento en el que es de esperar una oposición absoluta a lo aprobado en materia de despoblación, y que se restituyan los artículos del Reglamento relativo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional y al Fondo de Cohesión aprobado por el Parlamento el 27 de marzo de 2019».