Las protestas del campo se expanden por España: el centro de Oviedo queda colapsado y medio millar de tractores toma Burgos

Las protestas del campo se expanden por España. Además de la histórica movilización de Extremadura, este viernes el centro de Oviedo quedó colapsadopor la multitudinaria manifestación agraria, mientras que medio millar de tractores tomaba Burgos.

Alrededor de 1.500 agricultores y ganaderos de la provincia de Burgos y más de 500 tractores se han echado este viernes a la calle para protestar contra el acuerdo entre la UE-Mercosur. A su juicio, supondrá la «ruina» para el sector primario, con la entrada en el mercado de productos más baratos pero sometidos a menos controles sanitarios, y amenazará la soberanía alimentaria de España.

La manifestación ha respondido a una convocatoria conjunta de COAG, Asaja, UPA, UCCL, Unaspi y Agricultores y Ganaderos Unidos, que ha partido del Polígono de Villalonquéjar para recorrer las calles de Burgos con paradas en la Junta de Castilla y León y la Subdelegación del Gobierno.

El campo ha marchado haciendo sonar sus bocinas, y algunos de los que iban a pie sus cencerros, con banderas y carteles, en los que se podían leer lemas como ‘Sin el sector primario tu nevara será un armario’ o ‘Mercosur: ruina, hambre y esclavitud’; y hasta un féretro con la esquela por la muerte del sector.

Los agricultores y ganaderos exigen a la Unión Europea que «rompa en 1.000 cachos el acuerdo con Mercosur y lo tiren a la papelera» pues va a suponer la «ruina» del sector primario, y han insistido en que ni lo han pedido ni lo necesitan, porque España produce suficientes productos y de calidad para alimentar al país.

«Mercosur lo único que va a traer al campo es miseria, carne contaminada y de mala calidad para nuestras mesas», ha afirmado el presidente de Asaja Burgos, Esteban Martínez, quien ha indicado que no quieren ni reciprocidad ni cláusulas espejo porque «el papel lo aguanta todo y luego no se va a cumplir».

EL CENTRO DE OVIEDO QUEDA COLAPSADO POR LA NUEVA PROTESTA AGRARIA

Decenas de tractores -unos 200 según los organizadores- han colapsado este viernes el centro de Oviedo en una protesta agrícola y ganadera contra el acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y los países del Mercosur al considerar que se pone en riesgo la viabilidad del sector primario ante la desigualdad de condiciones entre países.

Las organizaciones agrarias USAGA, URA, ASAJA y COAG habían convocado esta marcha que ha partido este mediodía desde La Pixarra, en las afueras de Oviedo, con una columna de tractores y maquinaria agrícola, a la que se han sumado cientos de personas a pie en la céntrica Plaza de América para confluir en la Plaza de España, frente a la Delegación de Gobierno en Asturias, donde se va a celebrar una concentración.

Los agricultores y ganaderos asturianos alzan de esta manera su voz contra el acuerdo que, entienden, «constituye competencia desleal», al tener los países de Mercosur -Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay- costes de producción más bajos y normativas menos rigurosas que Europa.