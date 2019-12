La mortalidad en el campo es una constante que para muchas de las autoridades de este país no parece prioritaria. Ahora, desde el Instituto de Seguridad y Salud Laboral (ISSL) de Murcia parece que reaccionan y han ofrecido recomendaciones para evitar los accidentes por vuelco de tractor al realizar tareas agrícolas, que suelen traducirse en siniestros graves o incluso mortales para los trabajadores y agricultores, muchos de ellos ya jubilados. Algunas de las medidas preventivas son conducir siempre el tractor a una distancia prudencial de los desniveles o evitar circular en diagonal en pendientes.

El ISSL analiza todos los accidentes por vuelco de tractor que se producen en la Región, a pesar de que estos no siempre se catalogan como accidentes de trabajo. Esto se debe a que, con frecuencia, afectan a trabajadores autónomos sin contingencias, o a propietarios de fincas o parcelas. En los dos últimos años, el ISSL ha investigado tres accidentes por vuelco de tractor en Murcia, de los cuales uno de ellos fue este mismo mes y fue mortal al fallecer un joven de 35 años.

Esta investigación de unas autridade que parece que reaccionan se desarrolla para conocer las circunstancias en que se han producido los accidentes y las características de los equipos utilizados, y para realizar campañas específicas de divulgación de los riesgos derivados de esta actividad.

El ISSL es el departamento de la Comunidad que tiene por objetivo la mejora de las condiciones de trabajo, la reducción de la siniestralidad y la promoción de la cultura preventiva en los entornos laborales. Se encuentra adscrito a la Dirección General de Diálogo Social y Bienestar Laboral, que a su vez depende de la Consejería de Empleo, Investigación y Universidades.

En murcia reaccionan: Condiciones mínimas para conducir un tractor y las medidas de seguridad que debería tener

Así, se recomienda dejar una distancia de seguridad mínima de un metro con respecto a los bordes, en las maniobras que deban estar próximas a estos; utilizar la máxima anchura de vía posible; bajar y subir las pendientes con velocidades cortas; no realizar cambios bruscos de dirección; no montar las ruedas sobre piedras, baches y otras irregularidades del terreno que puedan desequilibrar el tractor, y no remolcar máquinas pesadas por fuertes pendientes.

Además, en el ámbito de la prevención también se aconseja que en las parcelas distribuidas en terrazas o similares no se remonte o descienda el talud; contrapesar el tractor siempre que transporte aperos y mantener un estado adecuado de neumáticos y de los frenos.

En cuanto a las medidas de protección, el tractor debe contar con una estructura homologada que, en caso de vuelco, impida que el vehículo gire más de 90 grados. Dicha estructura puede consistir en un arco fijado al tractor; un pórtico, o una cabina equipada con un bastidor de seguridad y accesorios como techo, parabrisas, paneles laterales y puerta de acceso.

Igualmente, desde el ISSL se recuerda que, además de la estructura de protección, el tractor debe estar equipado con cinturón de seguridad, y éste debe utilizarse siempre. También es obligatorio pasar la ITV a partir de los 8 años de antigüedad, y que los trabajadores tengan una formación adecuada sobre la conducción de los tractores, así como permiso de conducción de la clase B.

La directora general de Diálogo Social y Bienestar Laboral, Manuela Marín, recordó que “de manera general, a la hora de manejar el tractor es fundamental alejarse de las zanjas, taludes o barrancos, guardando una distancia de seguridad mínima, sobre todo cuando se deban completar giros. Asimismo, debe extremarse la precaución si el terreno está suelto, mojado o el borde está oculto por la maleza”.

Al conducir estos vehículos, resulta especialmente peligroso girar cuando se conduce pendiente abajoporque los conductores reaccionan con menos tiempo para girar. En la medida de lo posible, se debe descender por la zona con menor desnivel, y si es necesario cambiar de sentido en una ladera, se debe hacer con velocidades cortas y tomando las curvas abiertas.