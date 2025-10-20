Lamentan que la reducción de la cosecha esta vendimia no está provocando que los precios del vino se eleven

Unión de Uniones, con la vendimia prácticamente acabada salvo en zonas del norte de la península, considera que el hecho de que ésta esté siendo una cosecha claramente inferior a la de otros años, no está haciendo que los precios se eleven.

Unión de Uniones explica que el volumen de la cosecha, cifrada en 31,12 M/hl. de vino y mosto, lo que supone un descenso que supera, el 15% de media en todo el Estado y que en determinadas zonas como Castilla – La Mancha, Extremadura, Valencia o Murcia superan el 20%, «no se ha trasladado en la misma medida a los precios de la uva entregada». Unión de Uniones destaca precios que oscilan entre los 0,21 €/kg para las variedades tintas en Valencia y 0,25 €/kg en las variedades blancas en La Mancha, inferiores a los de otros años.

La organización considera que «las bodegas pretenden que el ajuste de la demanda y de los márgenes de las empresas lo paguen los viticultores». Además, critica que «los compradores de graneles están asumiendo el descenso de la cosecha y, junto con los datos de cosecha muy ajustada en países como Francia, se encuentran en compás de espera respecto al alza de precios de vino en origen, más acusada para los vinos tintos y rosados que en blancos».

En las zonas de producción de DO, la vendimia se ha caracterizado igualmente por una reducción de la cosecha, con excepciones como Rías Baixas que puede registrar una cosecha record con hasta 37 M/kg., y una regresión en los precios caso de Ribera, Rueda, Rioja o Cava.

«LAS CAMPAÑAS CADA VEZ CON MÁS COMPLICADAS Y SE ESTÁ CONSOLIDANDO UN ESCENARIO QUE DESMOTIVA LA CONTINUIDAD DEL CULTIVO EN AMPLIAS ZONAS DEL TERRITORIO»

En este contexto, la organización agraria advierte de que «la ola de calor de agosto, los problemas fitosanitarios como el mildiu y la restricción de los rendimientos (DOCa Rioja) están poniendo al límite la rentabilidad del cultivo y la continuidad de muchas explotaciones».

«Las campañas cada vez con más complicadas, el sector carece de información relevante que le permita negociar en igualdad de condiciones con las bodegas, no se respeta la calidad de nuestras producciones de secano, todos estos factores están consolidando un escenario que desmotiva la continuidad del cultivo en amplias zonas del territorio», comentan desde la organización.

En este contexto, Unión de Uniones señala que las iniciativas normativas comunitarias no están ayudando al sector y cada vez es más necesario que precios del vino se eleven. «La Intervención Sectorial Vitivinícola (ISV) que amenaza en su continuidad, el ‘Paquete Vino’ demorado en los laberintos burocráticos y, sobre todo, una primera propuesta de la nueva PAC que no tiene en cuenta la especificidad del sector, hacen que en haya la sensación del sálvese quien pueda, en un sector fundamental en el tejido socioeconómico de nuestros pueblos».