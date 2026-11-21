Unión de Uniones lamenta que el cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo dejara fuera los principales problemas del sector agrario. La única mención expresa al sector primario llegó de la mano de Sánchez durante el bloque económico. El debate pasó por alto la rentabilidad de las explotaciones, los costes de producción, el relevo generacional y el futuro del medio rural.

La organización considera especialmente llamativo que ninguno de los dos candidatos abordara la futura PAC ni el próximo presupuesto europeo, cuando el Consejo Europeo extraordinario del 26 y 27 de noviembre tiene previsto debatir en Bruselas el Marco Financiero Plurianual 2028-2034. De esa negociación dependerán los recursos disponibles para apoyar a las explotaciones agrarias y financiar el desarrollo rural. Unión de Uniones ya advirtió el pasado 16 de noviembre de la escasa atención que los partidos estaban prestando al presupuesto europeo durante la campaña.

Durante el bloque económico, Pedro Sánchez afirmó: «Quiero romper una lanza en favor del sector primario, que en 2025 llegó a 75.000 millones de euros en exportaciones y la renta agraria es la más alta de todos los países de la UE». Unión de Uniones señala que, para valorar qué suponen esas cifras para el campo, hay que ver qué parte del valor de las exportaciones llega a agricultores y ganaderos y qué rendimiento obtienen de su actividad.

Según el análisis de los datos de la Agencia Tributaria publicado por la organización en julio, en 2023 unos 150.000 contribuyentes obtenían más de la mitad de sus ingresos de la actividad agraria. El rendimiento neto medio de esa actividad fue de 14.087 euros, casi un 7% por debajo de los 15.120 euros del salario mínimo interprofesional de ese mismo año.

Alberto Núñez Feijóo, por su parte, puso la leche y las patatas como ejemplos del encarecimiento de los alimentos, sin abordar cuánto perciben los productores por esos productos. Unión de Uniones reclama que se refuercen los controles sobre el cumplimiento de la Ley de la Cadena Alimentaria y que se revise la norma para garantizar que los precios en origen cubran los costes efectivos de producción.

Unión de Uniones pide a los partidos que concreten durante la campaña qué medidas adoptarán para defender la producción agraria, mejorar la rentabilidad de las explotaciones y facilitar el relevo generacional. También les reclama que expliquen qué presupuesto defenderán en Bruselas y cómo orientarán las ayudas de la futura PAC hacia quienes más dependen de la actividad agraria.