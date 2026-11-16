Unión de Uniones, en relación a la campaña electoral hacia el 29N que ha arrancado este fin de semana, critica que apenas se esté aludiendo al campo y a sus problemáticas, «pasando de puntillas» por parte de los partidos políticos, aunque les preocupa mucho más que no han mencionado, ni antes ni en estos días, nada sobre la importancia de las negociaciones del presupuesto proveniente de la Unión Europea y que afectarán directamente sobre el futuro de la próxima PAC.

Unión de Uniones señala que el momento actual es decisivo en Europa, pero no sólo para el sector agrario, sino para todos los sectores económicos. En este sentido, recuerda que la semana que viene se va a debatir, durante los días 26 y 27 de noviembre, sobre el Marco Financiero Plurianual que regirá entre 2028 y 2034 y que lo que de allí resulte redundará en la capacidad de acción de los gobiernos.

La organización agraria resalta que el 85% del marco de actuación de la administración, tanto autonómica como estatal, en lo que concierne al sector agrario procede de fondos comunitarios, por lo que considera imprescindible que, al menos, los partidos hagan una referencia a ello.

CRITICAN QUE “APENAS SE ESTÉ ALUDIENDO AL CAMPO Y A SUS PROBLEMÁTICAS, PASANDO DE PUNTILLAS Y NOS GUSTARÍA SABER QUÉ PODEMOS ESPERAR DE CADA FORMACIÓN”

Asimismo, considera que el futuro Marco Financiero no es únicamente una cuestión presupuestaria, sino una herramienta estratégica que determinará la capacidad de Europa para impulsar su competitividad, fortalecer su industria, apoyar la innovación, generar empleo y garantizar la cohesión económica y territorial.

Unión de Uniones insiste que, «aunque el Gobierno esté ahora mismo con la vista puesta en lo que sucederá en las urnas, no puede relajarse y tiene que seguir trabajando para que el MFP salga adelante con los menores recortes posibles y, por supuesto, no amenace a la soberanía alimentaria europea».

Por otra parte, la organización critica que apenas se esté aludiendo al campo y a sus problemáticas, pasando de puntillas en el primer debate de la Sexta. «Entendemos que el tema de la vivienda y las infraestructuras está candente, pero una sociedad sin sus productores también está vendida», señalan desde Unión de Uniones.

La organización, que ya presentó su documento en sendas reuniones a los partidos políticos, se muestra crítica por cómo ha arrancado la campaña y que seguirá de cerca. «Nos gustaría saber qué podemos esperar los agricultores y ganaderos de cada formación para luego poder exigirles rendición de cuentas», añaden.