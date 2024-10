La tendencia general se impone también en la lonja del Ebro que marca una semana de precios a la baja en el mercado cerealista

Una semana de precios a la baja en el mercado cerealista, después de unas jornadas donde no asomaba el signo negativo en la lonja del Ebro. En el mercado se opera poco y la demanda no presiona. Las fábricas no tienen prisa y recurren al nacional para operaciones a corto plazo, pero los grandes volúmenes los hacen en el puerto. El agricultor sigue reteniendo, pero esta semana ha sacado algo más de venta y ha sido mayor que la demanda.

Bajan las cebadas, algo más ofertada esta semana, pero sigue sin haber una alta demanda. Los trigos, también se han pagado algo menos por ellos, con disponibilidad en el puerto. El maíz también baja esta semana, sin presión de la cosecha por las interrupciones de las lluvias, pero con menos ganas compradoras que en días pasados. (Ver cotización de la lonja del Ebro y otras lonjas nacionales aquí)

FORRAJES: Se mantienen sin cambios, otra semana más, las cotizaciones de pacas y granulados en tablilla forrajera, pero es una repetición con movimiento en el mercado, porque según pasan las semanas, hay más actividad en el sector. Se siguen cerrando contratos y hay más ganas de comprar por parte de los operadores extranjeros, a excepción de los operadores chinos que siguen desaparecidos.

Las extras siguen siendo las más solicitadas, pero cada vez quedan menos existencias que no estén comprometidas en los almacenes. Las primeras están teniendo una buena salida y las segundas comienzan a animarse también, vaciándose poco a poco los almacenes.

FRUTAS: Sigue la tranquilidad instalada en el mercado de las frutas, continuando con la tendencia de las últimas semanas. Los consumos están un poco bajos, pero esta situación es similar en toda Europa. La demanda de peras está siendo buena, con los calibres altos buscados. En las manzanas, la demanda está más tranquila que en anteriores semanas.

FRUTOS SECOS: Entre repeticiones y ligeras subidas se han movido esta jornada los precios en la tablilla de las almendras. Sigue habiendo una operatividad animada y las existencias están buscadas, pero los precios se mantienen en el mercado muy estables y solo en algunas variedades se ha pagado algo más esta semana. (Ver cotización de los frutos secos de la lonja del Ebro y otras lonjas aquí)

PORCINO: Sigue sin abandonar el signo negativo la tablilla del porcino. La oferta de animales aumenta, tanto en peso como en animales, pero la dificultad para colocar la carne en el mercado europeo sigue siendo el principal problema de cara a parar la sangría de precios en el mercado.